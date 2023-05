Nach Zitter-Remis gegen Kirchhof: HCD Gröbenzell steigt in die 2. Bundesliga auf

Von: Dieter Metzler

Ungebremste Freude herrschte am Samstagabend in der Paul-Barth-Halle in Gröbenzell. Die Spielerinnen des HCD feierten ausgelassen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. © Peter Weber

Die Halle stand am Samstag Kopf. 500 Zuschauer erlebten einen Handball-Krimi, bei dem sich der HCD Gröbenzell am Ende den Aufstieg sicherte.

Gröbenzell – Am Ende eines über 60 Minuten engen Spiels trennten sich der HCD und die SG 09 Kirchhof 28:28. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger auch in der dritten Begegnung der Playoff-Runde ungeschlagen und führt die Tabelle mit 5:1-Punkten an. In der letzten Begegnung der Aufstiegsrunde am kommenden Samstag, Anwurf 19.30 Uhr, gegen die HSG Freiburg, die ebenfalls die Fahrkarte in die 2. Liga bereits gelöst hat, können die Gröbis befreit aufspielen.

Am Ende des vorletzten Playoff-Spieltags hätten die Gröbis den einen Punkt nicht einmal benötigt. Denn die Rostocker Dolphins verloren ihr letztes Quali-Spiel überraschend in eigener Halle gegen den FHC Frankfurt/Oder mit 23:24, so dass die Weidinger-Mädels selbst bei einer Niederlage die Rückkehr in die 2. Bundesliga hätten feiern können. „Wir wollten es aus eigener Hand schaffen“, sagte Weidinger dazu. Die Spielerinnen waren über den Spielstand in Rostock nicht informiert.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit droht dem HCD das Spiel zu entgleiten

Es wurde das erwartet schwere Spiel gegen den Favoriten aus Hessen. Es war aber eine Begegnung auf Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich in den ersten 30 Minuten absetzen. Verschafften sich die Gröbis in der ersten Viertelstunde mal einen Zwei-Tore-Vorsprung, so gelang dies zum Ende der ersten Halbzeit den Gästen. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand aus Sicht der Gröbis (15:17) ging es in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Kirchhof seinen Vorsprung auf 19:15 aus. Drohte die Partie zugunsten der Gäste zu kippen? Der HCD wehrte sich und nach 47 Minuten verwandelte Saskia Putzke einen Strafwurf zum 23:23. Der HCD war wieder dran.

„Die Mannschaft hat einen einmaligen starken Charakter gezeigt“

Doch erneut konnten sich die Hessinnen einen Drei-Tore-Vorsprung herausspielen. Aber wiederum gelang es den Weidinger-Mädels auszugleichen. Fünf Minuten vor Schluss stand es 26:26. Dann ging der HCD mit 28:27 in Führung, doch Kirchhof gelang 18 Sekunden vor Schluss der 28:28 Ausgleich.

„Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben. Uns war klar, dass das Spiel über den Kampf und den Willen entscheiden wird. Die Mannschaft hat einen einmaligen starken Charakter gezeigt.“ Das obligatorische Freudentänzchen der Gröbis nach der Schlusssirene dauerte diesmal ein wenig länger. Am Abend stürzte sich der frisch gekürte Aufsteiger ins Münchner Nachtleben. (Dieter Metzler)