Handball kompakt: Tabellenführer Unterpfaffenhofen und Gröbenzell geben sich keine Blöße

Teilen

Überflieger der Bezirksliga: Die Männer der HSG Gröbenzell (schwarze Trikots) waren auch für die zweite Mannschaft des TSV Gilching eine Nummer zu groß. © Peter Weber

Die Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga und Bezirksliga aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck haben ihre weißen Westen verteidigt.

Landkreis – Sowohl die Männer des SC Unterpfaffenhofen als auch der HSG Gröbenzell feierten souveräne Siege. Etwas Pech hatten die Teams des TSV Alling bei ihren Heimspielen gegen den TSV Murnau.

Bezirksoberliga

HSG Würm-Mitte - SC Unterpfaffenhofen 19:27 – Beim Spitzen-Derby Erster gegen Zweiter konnten sich die siegreichen Germeringer Gäste dank der Unterstützung ihrer rund 100 mitgereisten Fans wie Zuhause fühlen. Trotz der steten Anfeuerungen dauerte es aber fast sechs Minuten, bis der SCU das erste Tor der Partie erzielte. In der Folge konnte sich kein Team entscheidend absetzen, bis SCU-Spielmacher Luca Sannig ab der 21. Minute zur Attacke blies. Mit einem Zwischenspurt zogen die Germeringer bis zu Pause auf 14:10 davon. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste in der zweiten Halbzeit nicht nur, sondern bauten ihn auch stetig aus. Die letzten zehn Minuten der Partie waren dann unter dem anhaltenden Applaus der SCU-Fans, eine wohlverdiente Belohnung. SCU-Co-Trainer Lukas Donaubauer bleibt trotz des Erfolgs gelassen: „Unser Ziel, zuerst einmal die Hinrunde verlustpunktfrei zu überstehen, verlieren wir nicht aus den Augen.“

Bezirksliga

HSG Gröbenzell - TSV Gilching II 35:25 – Die Männer der HSG Gröbenzell/Olching sorgen in der Bezirksliga weiter für Furore. Nach ihrem auch in der Höhe verdienten Heimsieg gegen den TSV Gilching II behaupten sie verlustpunkfrei die Tabellenspitze. Bedingt durch das relativ überschaubare Angriffsspiel des Gegners kamen die Gröbis mit ihrem schnellen Tempospiel zunächst nicht so richtig ins Rollen. Doch wieder waren es die Minuten nach der Pause, die sie zu einem Zwischenspurt nutzten und ihren Vorsprung auf sechs Tore ausbauten. Doch die Teamführung ist sich einig, dass es im Angriff noch besser und effektiver geht, während die Abwehr so langsam zum Glanzstück der Mannschaft wird. Gröbenzells U19-Torhüter Till Dengler konnte in den letzten zwanzig Minuten überzeugen ebenso auch Charly Bögle bei seinem ersten Einsatz in der 1. Mannschaft, nachdem er neun Monate berufsbedingt gefehlt hatte.

HSG Würm-Mitte II - SC Unterpfaffenhofen II 18:29 – Beim nie gefährdeten Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten II legte das Team von Andreas Krauß furios los. Bereits nach 15 Minuten stand es 11:6 für den SCU. Doch dann stellten die Germeringer das Toreschießen ein. Etliche Chancen wurden leichtfertig vergeben. Immerhin ging man mit einer Sechs-Tore-Führung in die Kabine. Doch immer noch gehemmt kamen die Gäste zurück. Eine Zeit lang ging gar nichts, die Hausherren verkürzten sogar auf drei Tore. Aber SCU-Trainer Krauß konnte sich auf seine Stammkräfte verlassen. In der Folgezeit waren es insbesondere der zehnfache Torschütze Zacharias Flier sowie der quirlige Dominik Büttne, die die Germeringer wieder in die Spur brachten. Und so wurde es am Ende doch noch ein auch in der Höhe verdienter 29:18-Auswärtssieg.

Zeitstrafe stoppt Aufholjagd von Allings Frauen TSV Alling - TSV Murnau 21:25 – In einer hart umkämpften aber niemals unfairen Partie hatten Allings Damen gegen die starken Gäste aus Murnau das Nachsehen. Zu Beginn lief noch alles für Gastgeberinnen – nach zwölf Minuten führten sie mit 6:4. Dann jedoch verloren die Allingerinnen den Zugriff in der Abwehr und auch im Angriff leisteten sie sich zahlreiche unerzwungene Ballverluste, die die Gäste in schnelle Gegenstoßtore umwandelten. Knackpunkt der Partie war die 46. Minute. Die Allingerinnen hatten sich bis auf 17:18 herangekämpft, als sie eine Zwei-Minuten-Strafe und in der Folge zwei unnötige Gegentore kassierten. Nun machte sich auch der Kräfteverschleiß bemerkbar und die Gäste aus Murnau verteidigten ihren Vorsprung routiniert bis zum Schluss.

Bezirksklasse

TSV Alling - TSV Murnau 22:29 – Es war das Duell David gegen Goliath: Der TSV Murnau kam als absoluter Meisterschaftsfavorit nach Alling. Doch das Allinger Team ist bekannt für seine Kampfkraft und fantastischen Fans. Bereits die ersten Minuten zeigten, dass sich die Gastgeber nicht so einfach geschlagen geben würden. Das Spiel wogte hin und her und der Favorit konnte sich nicht entscheidend absetzen. Aber kurz vor dem Halbzeitpfiff legten die Gäste einen 4:1-Lauf hin. Und es kam was kommen musste, die Murnauer verschärften im zweiten Spielabschnitt erneut das Tempo und die Gastgeber kamen auch wegen ihrer dünn besetzten Wechselbank in arge Schwierigkeiten. Die Murnauer Führung wuchs Tor um Tor bis zum vorentscheidenden 19:28 in der 55.Minute. Nun schalteten sie einen Gang zurück und die Allinger erkämpften sich in den letzten fünf Minuten einen 3:1-Vorteil. Für ihren Einsatz wurden sie nach Abpfiff von den Heim-Fans frenetisch gefeiert.

HSG Gröbenzell II - HSG Isar-Loisach II 26:32 – Die HSG Gröbenzell II verlor trotz einer klaren 18:14-Führung zur Halbzeit noch gegen die Gäste von der HSG Isar-Loisach II. Bewegten sich beide Teams in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe, so bauten die Hausherren im zweiten Spielabschnitt erheblich ab. Die Vorteile aus Halbzeit eins konnten die Gröbenzeller nicht über die Kabinenpause hinaus konservieren. Technische Fehler und überhastete Abschlüsse leiten schließlich die Wende ein. Die Gäste aus Wolfratshausen konnten im weiteren Verlauf ein ums andere Mal die Gröbenzeller Abwehr überlisten und somit einem verdienten Auswärtssieg feiern. (Wolfgang Eichmann)