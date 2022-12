Handball Landesliga kompakt: Eichenau behält im Derby die Oberhand - HCD II verliert mit Rumpftruppe

Von: Hans Kürzl

Teilen

Im Kollektiv gelang es den Eichenauern (in Rot), die prominent verstärkte Offensive des TuS zu stoppen. © Peter Weber

Alle vier Landkreis-Landesligisten waren am Wochenende im Einsatz. Die Punkte-Ausbeute ist allerdings überschaubar - trotz großen Einsatzes.

Landkreis – Es war nicht das Wochenende der Landkreis-Handballer in den Landesligen. In drei Partien reichte es gerade einmal zum Sieg für eines der vier Teams – und der ging im Derby auf Kosten des TuS Fürstenfeldbruck II.

Verstärkung aus der ersten Mannschaft reicht nicht zum Derby-Sieg

TuS Fürstenfeldbruck II - Eichenauer SV 34:39 – Tags zuvor halfen Marco Silvestri und Cedric Riesner noch mit, einen hauchdünnen Sieg der verletzungsgeplagten ersten TuS-Mannschaft in Baden-Baden zu sichern. Am Sonntag waren aber auch die beiden nicht in der Lage die Niederlage der zweiten Brucker Mannschaft im Derby gegen den Eichenauer SV zu verhindern.

Dabei sah es am Anfang noch gut aus für die Brucker Gastgeber. Nach gut zehn Minuten führte der TuS noch mit 7:6. Doch Unachtsamkeiten in der Folgezeit sorgten dafür, dass sich die knappe Führung in einen deutlichen Rückstand wandelte. Die Eichenauer zogen bis zur Pause auf 20:15 davon. Doch so einfach wollte der TuS im Derby nicht aufgeben. Bis zur 37. Minute verkleinerte das Team von Trainer Philipp Ruhwandl den Rückstand auf zwei Treffer. Trotz großen Widerstands gelang es den Bruckern aber nicht mehr, sich noch näher heran zu kämpfen.

Trotzdem war der TuS-Coach mit seinen Protagonisten Linus Ruhwandl (zehn Tore), Riesner (neun Tore), Silvestri und Nils Herrmann (jeweils fünf Tore) zufrieden. Nicht ganz glücklich war Philipp Ruhwandl mit der Schiedsrichterleistung. Die „Roten Karten“ aus dem Spiel heraus, waren nach Ansicht des TuS-Coaches etwas über-zogen. Anderseits wären in der ansonsten recht fairen Partie zwei klare Tätlichkeiten – einmal ein Schlag gegen den Kopf sowie ein Gesichtstreffer des Torwartes – gegen Brucker Spieler nicht entsprechend geahndet worden.

Nach der Derbyniederlage wird es nun langsam brenzlich für den Bayernliga-Absteiger. Mit 2:18 Punkten stehen die Brucker nach wie vor am Tabellenende. Der ESV dagegen festigt mit dem Sieg seinen Platz im oberen Tabellendrittel.

Wackerer Kampf der HCD-Reserve wird nicht belohnt

TSV Herrsching - HCD Gröbenzell II 34:27 – Die Reserve des HCD Gröbenzell hat in Herrsching bis zum Schluss verbissen gekämpft. Doch die Niederlage konnten die nur mit einer Rumpftruppe angereisten Gäste nicht verhindern. Der HCD-Kader musste mit Spielerinnen aus der U17 und U19 aufgefüllt werden. Der Antrag, die Partie zu verlegen, wurde vom Tabellendritten Herrsching abgelehnt. Weil auch noch kurz vor Spielbeginn HCD-Rückraumspielerin Pia Wittmann verletzungsbedingt passen musste, war guter Rat teuer. Die Folge: Alle Gröbenzellerinnen mussten 60 Minuten durchspielen.

Und das taten sie bis zur 50. Minute mit bemerkenswertem Einsatz. Nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand hatten sich die HCD-Frauen wieder bis auf 26:27 herangekämpft. Doch dann machte sich der enorme Kräfteverschleiß bemerkbar und die Herrschinger konnten, auch wegen der vollen Auswechselbank, das Tempo weiter hoch halten. Das Spiel war verloren. Dennoch sah HCD-Coach Fabian Schulze viel Positives von seinem Team, das sich trotz der schwierigen Situation niemals aufgab. Dazu überragten Finja Balk (sieben Tore) und Hanna Schiller (zwölf Tore) als Torjägerinnen.

Frühe Zeitstrafen bringen Eichenaus Frauen aus dem Tritt

TSV Vaterstetten - Eichenauer SV 35:25 – Mit einem dezimierten Kader unterlagen die Frauen des Eichenauer SV dem TSV Vaterstetten. Mit vielen guten Vorsätzen war das Team von Trainer Janos Viola in die Partie gestartet und dabei in den ersten 180 Sekunden sogar zweimal in Führung gegangen. Drei Zeitstrafen in den ersten Minuten machten jedoch Führung und Vorsätze zunichte. Nach zehn Minuten waren die Gastgeberinnen auf fünf Treffer davongezogen. Grund genug für Viola das Spiel erst einmal per Time-Out einzubremsen.

Im Anschluss daran gelang es den ESV-Frauen zumindest, den Spitzenreiter nicht weiter davon ziehen zu lassen. Doch auch Vaterstettens Coach wusste um die Wirkung des Time-Outs. Nachdem er es gesetzt hatte, gelangen den Gastgeberinnen fünf Tore in den letzten drei Minuten der ersten Hälfte. Das sorgte für die Vorentscheidung.

Ganz unterkriegen lassen wollte sich das Eichenauer Team allerdings nicht. Die Abwehr gewann im zweiten Durchgang zunehmend an Stabilität und im Angriffspiel legte der ESV vermehrt ein erfolgreiches Kombinationsspiel auf die Platte – mit der Folge, dass die zweite Halbzeit ergebnistechnisch fast ausgeglichen verlief. Verena Zerbes war mit zwölf Treffern die herausragende Spielerin des ESV, Katharina Schneider folgte mit vier Toren.

„Die Moral und der Zusammenhalt stimmen“, stellte Trainer Viola fest. Freilich zeigte die Partie auch die Grenzen auf. Denn der Tabellenführer wusste stets zuzulegen, wenn es ein wenig enger wurde. „Es muss noch viel Arbeit geleistet werden“, so Viola. Nicht einfacher wird es am kommenden Samstag im letzten Spiel der Vorrunde, Denn da empfängt der ESV ab 16.30 Uhr den Tabellenvierten TSV Simbach. (Wolfgang Eichmann, Hans Kürzl)