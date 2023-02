Handball Landesliga kompakt: Eichenaus Aufholjagd verpufft - Überraschungserfolg für HCD-Reserve

Von: Hans Kürzl

Ausgebremst: Eichenaus Männer (in Rot) liefen lange vergeblich gegen die Münchner Abwehr an. © Peter Weber

Es war nicht das Wochenende der Handball-Landesligisten aus dem Landkreis. Einzig die Frauen des HCD Gröbenzell II konnten ihr Spiel gewinnen.

Landkreis – Für die übrigen Teams setzte es Niederlagen. Bei Eichenaus Männern und Frauen fiel die endgültige Entscheidung jeweils erst kurz vor der Schlusssirene. Der TuS Fürstenfeldbruck II wurde derweil aus seinem kurzzeitigen Hoch gerissen.

Siebenmeter in der Schlussminute kostet Eichenau einen Punkt

Eichenauer SV - HT München II 28:29 – Die Vorstellung von Eichenaus Handball-Herren war beinahe ein Spiegelbild der Partie der Frauen, die bei gemeinsamen Heimspieltagen stets vorher antreten. Mit 28:29 (14:19) unterlag die Mannschaft von Sofian Marrague der Zweitvertretung von HT München. Mit neun Treffern hatte sich dabei Kapitän Claudio Rieschneider am wurfsichersten erwiesen. Ihm folgten mit je vier Toren Christian Lieb und Thomas Steinherr.

Das Hauptproblem der Eichenauer: Ihre Leistung schwankte über die gesamte Spielzeit. In der Anfangsphase hatten sie sich überrumpeln lassen und lagen mit drei Treffern zurück. Dann aber ließen Rieschneider und Co. ihrerseits einen Zwischenspurt mit fünf Treffern innerhalb von gut vier Minuten folgen. Die so erkämpfte Führung konnten sie aber nicht in die Halbzeitpause retten.

Sichere und wacklige Phasen wechselten sich bei den Herren des ESV gleichermaßen im zweiten Durchgang ab. Auf bis zu vier Tore bauten die in der Tabelle hinter dem ESV platzierten Gäste immer wieder ihren Vorsprung aus. Genauso rückten Eichenaus Handballer immer wieder heran. Als Riemschneider dreieinhalb Minuten vor Schluss auf 27:28 gestellt hatte, schien zumindest das Remis greifbar. Doch HT München konterte in der Schlussminute mit einem verwandelten Siebenmeter.

Nun muss die Marrague-Truppe im Heimspiel am kommenden Samstag doch eine Schippe drauflegen. Allerdings gibt mit dem Tabellendritten TSV Herrsching eine Mannschaft der eher ungemütlichen Sorte ihre Visitenkarte im Budriotempel ab.

TSV Allach 09 II - TuS Fürstenfeldbruck II 38:25 – Nach dem Sieg gegen den TSV Landsberg hatten die Brucker ein wenig Hoffnung geschöpft, dem Abstieg aus der Landesliga noch zu entkommen. Aber die hohe 25:38-Auswärtsniederlage gegen den TSV Allach 09 II holte die Mannen um Trainer Philipp Ruhwandl wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. An das kurze Hoch der Vorwoche konnte das junge TuS-Team nicht anknüpfen.

Hinzu kam eine kleinliche Regelauslegung der Schiedsrichter: Jegliche sportliche Härte im Kampf um den Ball wurde sofort mit einer Zeitstrafe geahndet, was den Spielfluss erheblich bremste. Und auch hier zogen die Brucker den Kürzeren. Während Allach drei Zeitstrafen aufgebrummt bekam, waren es für den TuS ganze zehn. Eine Kuriosität am Rande: das Heimteam spielte lange mit einem nicht spielberechtigten Spieler, bis das Kampfgericht den Fehler bemerkte. Das Nachtragen im Spielprotokoll war aber nicht möglich, da der TSV Allach bereits 14 Spieler eingetragen hatte. Der Spieler musste das Spielfeld mit einer Roten Karte verlassen.

Nach der Niederlage rangiert der TuS Fürstenfeldbruck II mit 4:24 Punkten weiter am Tabellenende. Die Abstiegssorgen bei der Reserve des Drittligisten werden nun immer größer.

HCD Gröbenzell II spielt sich gegen Simbach in einen Rausch

Eichenauer SV - ASV Dachau 24:28 – Den Sprung ins Tabellen-Mittelfeld haben die Frauen des Eichenauer SV verpasst. Nach dem 24:28 (11:11) gegen den ASV Dachau bleibt das Team von Trainer Janos Viola auf dem viertletzten Rang hängen – trotz der je fünf Tore von Jessica Schweitzer und Verena Zerbes.

Das Unentschieden in der Vorwoche beim Tabellendritten Biessenhofen hatte die Eichenauer Handballerinnen durchaus positiv für das Duell mit den Kontrahentinnen aus dem Nachbarlandkreis gestimmt. So gelang es auch bis in die ersten Minuten der zweiten Halbzeit hinein, eine Partie auf Augenhöhe zu gestalten. Dank einer konsequent auftretenden Abwehr und einer gut aufgelegten Torhüterin Verena Uhl gelang es beim Stand von 9:8 sogar einmal in Führung zu gehen.

Etwa ab der 35. Minute riss der zuvor so sorgfältig geknüpfte Faden. Die technischen Fehler häuften sich ebenso wie zu hastige Abschlüsse. Die Dachauer dagegen zogen das Tempo an. Innerhalb kurzer Zeit waren sie auf vier Treffer davon gezogen. Letztendlich war das zu viel für die ESV-Frauen, auch wenn ihnen stetes Bemühen nicht abzusprechen war.

Erstmals zum Einsatz kam Michaela Kirner, die während der Winterpause vom Bezirksoberligisten HSG Isar-Loisach zum ESV gewechselt war. Sie blieb aber ohne Torerfolg. Im nächsten Heimspiel treffen Eichenaus Frauen am kommenden Samstag auf den Tabellenzweiten TSV Herrsching.

HCD Gröbenzell II - TSV Simbach 31:19 – Den Frauen des HCD Gröbenzell II ist eine echte Überraschung gelungen. Das Team von Trainer Fabian Schulze rang den vor der Partie noch Tabellenzweiten nieder. Schlüssel zum Erfolg war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Von Torfrau Antonia Scherf über Hanna Milene Schiller (elf Tore) bis zu Belen Gettwart (sechs Tore) trug jede HCD-Spielerin ihren Teil zu dem Erfolg bei.

Aus einer kompakten Abwehr, die den Gästen enorme Probleme bereitete, entwickelten die Gröbenzellerinnen immer wieder ihr Tempospiel nach vorne. Hinzu kam, dass der Positionsangriff so effektiv war, dass von allen Positionen getroffen wurde. Die Gäste aus Simbach versuchten lange ins Spiel zu finden. Doch bereits zu Beginn des zweiten Spielabschnittes spürte man die Verzweiflung der Gegner, die einfach kein Mittel fanden, um dem Tempohandball der Gröbis Einhalt zu gebieten. HCD-Coach Fabian Schulze hofft, dass mit dieser couragierten Mannschaftsleistung endlich der Knoten geplatzt ist. Ob das tatsächlich der Fall ist, können die Gröbenzellerinnen bereits am kommenden Wochenende beweisen. Dann treten sie bei der HSG Freising an. (Hans Kürzl, Wolfgang Eichmann)