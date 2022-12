Handball Landesliga kompakt: Eichenaus Männer und Frauen verlieren gegen Simbach

Von: Hans Kürzl

Ordentlich zugepackt haben die Frauen des TSV Simbach gegen den Eichenauer SV (ín Rot). Trotzdem zogen sich die ESV-Frauen gegen den Tabellendritten achtbar aus der Affäre. © Peter Weber

Gleich zwei Mal musste der Eichenauer SV am Samstag gegen Simbach ran. Erst die Frauen, dann die Männer. Für beide ging es schlecht aus.

Landkreis – Von den vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis mussten am Wochenende nur die beiden Eichenau-Teams auf die Platte. Der TuS hatte spielfrei und die Partie des HCD Gröbenzell II gegen den FC Bayern wurde auf einen noch unbekannten Termin verschoben.

Eichenaus Männer können nur phasenweise ranschnuppern

Eichenauer SV - TSV Simbach 29:32 – Gegen den weiter ungeschlagenen Tabellenführer TSV Simbach konnte auch der Bayernliga-Absteiger aus Eichenau nichts ausrichten. Zwar gab es ein paar Phasen, in denen die Starzelbacher die Gäste ein ganz klein wenig kitzelten – mit zwei oder drei Toren nacheinander. Doch echt in Gefahr gerieten die Simbacher dadurch nicht.

Nachdem die Eichenauer bissig begonnen und nach vier Minuten sogar einmal den Ausgleich erzielt hatten, pendelte sich nach einer Viertelstunde zunächst ein Vier- bis Fünf-Tore-Vorsprung des Spitzenreiters ein. Die Eichenauer hatten sich Fang- und Abspielfehler erlaubt, die die Simbacher kühl nutzten – in einem Fall innerhalb von 40 Sekunden zweimal ins leere ESV-Tor.

Kurz nach dem Seitenwechsel war allerdings aus Sicht des ESV der Negativ-Höhepunkt erreicht, ein Rückstand von acht Toren. Danach wurde es besser. Mehr und mehr nahmen die Gastgeber von der bisweilen frustrierenden Deutlichkeit des Ergebnisses weg. Am Ende hatte die Niederlage etwas Ehrenhaftes, auch wenn das Team von Trainer Sofian Marrague auf den fünften Platz abrutschte. „Es war dennoch eine solide Vorrunde.“ Der Start in die Rückrunde findet ebenfalls in heimischer Budriohalle statt. Gegner wird am 21. Januar der Aufsteiger Wacker Burghausen sein.

ESV-Frauen deuten gegen den Tabellendritten ihr Potenzial an

Eichenauer SV - TSV Simbach 24:29 – Dass sie in der Landesliga ihren Platz verdient haben, das haben die Frauen des Eichenauer SV auch gegen den TSV Simbach bewiesen – auch wenn am Ende eine Niederlage zu Buche stand. Obwohl sein Team mit leeren Händen aus der Budriohalle ging, sprach Co-Trainer Stefan Lauer von einer starken Leistung – mit einer kleinen Einschränkung. „Wir hatten leider wieder einmal eine schwache Phase.“ Gemeint war die Viertelstunde nach dem eigentlich motivierenden 14:14-Ausgleich, in der die Eichenauerinnen bis auf einen Sieben- und Acht-Tore-Rückstand abrutschten. Lauer machte einen konditionellen Durchhänger aus, an dem man aber während der Winterpause arbeiten werde.

Dass sich das Team dennoch wieder berappelte und etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte, zeugt von der guten Moral. Aber auch spielerisch hielten die ESV-Frauen lange mit. Die Basis dafür war eine gute und konzentrierte Abwehrarbeit. „Die wollten wir nur optimieren“, sagte ESV-Spielerin Amelie Petz.

Trotz der Niederlage zeigten die Eichenauerinnen Potenzial für mehr. Co-Trainer Lauer sieht noch Luft nach oben und traut der aktuell auf Platz neun stehenden Truppe sogar Ligarang sechs oder sieben zu. „Das haben wir allemal drauf, wie auch die aktuelle Partie gezeigt hat“, sagte er. Rein vom Tabellenstand her hätte nach Lauers Meinung Simbach aber klarer siegen müssen. In der Winterpause wird der ESV womöglich mit ein der zwei oder Spielerinnen als Neuverpflichtungen nachlegen. Das soll sich dann schon beim Rückrundenstart am 21. Januar zu Hause gegen Schlusslicht HSG Freising bemerkbar machen. (Hans Kürzl)