Handball Landesliga kompakt: Eichenaus Frauen stolpern beim Schlusslicht „Es war kein schönes Spiel“

Von: Hans Kürzl

Eine Bauchlandung legten die Handballerinnen des Eichenauer SV (hier Jessica Schweitzer) in Gundelfingen hin. Beim Tabellenletzten kassierten die ESV-Frauen ganze neun Zeitstrafen. © Peter Weber

Es war ein Wochenende zum Vergessen für die vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis. Alle kehrten mit Niederlagen von ihren Partien zurück.

Landkreis – Besonders hart traf es Eichenaus Frauen und Brucks Männer. Während der ESV wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bei Schlusslicht Gundelfingen liegen ließ, verpasste der TuS II in gleicher Situation nur knapp die Sensation beim Tabellenzweiten Herrsching.

TuS Fürstenfeldbruck II ärgert den Tabellenzweiten TSV Herrsching

TSV Herrsching - TuS Fürstenfeldbruck II 38:35 – Die Erfolgsserie des TuS Fürstenfeldbruck II ist gerissen. Nach drei Punktgewinnen in Folge – zwei Siege und eine Wertung am grünen Tisch – gingen die Brucker beim Tabellenzweiten Herrsching als Verlierer aus der Halle. Das aber weitaus knapper, als die meisten erwartet haben. Am Ende schafften es aber die Gastgeber, ihren in der ersten Halbzeit erspielten Vorsprung (23:17) ins Ziel zu bringen.

Verstärkt durch die Rekonvaleszenten Ole Schwagerus und Cedric Riesner aus dem Drittliga-Kader und mit Unterstützung der Youngster Linus und Tim Ruhwandl, Tim Wabersich und Lucas Pichler schaffte es das TuS-Team lange die Partie offen zu gestalten. Auch Rückstände von bis zu sieben Toren brachten die Brucker nicht aus der Ruhe. Doch reichte auch diesmal die Kraft und Konzentration nicht für volle 60 Minuten. Trotzdem war TuS-Coach Philipp Ruhwandl mit der Leistungssteigerung seiner Mannschaft zufrieden – immerhin entschied sie die zweite Halbzeit mit 18:15 für sich.

Bereits am Wochenende steht die nächste Auswärtspartie gegen Tabellenführer TSV Simbach auf dem Programm. Als krasser Außenseiter kann der TuS befreit in diese Begegnung gehen. Etwas einfacher wird es am dann darauffolgenden Wochenende daheim gegen den SVW Burghausen, der sich wie der TuS in akuter Abstiegsnot befindet.

Eichenaus Männer ziehen bei Hase-und-Igel-Spiel den Kürzeren

TSV Ottobeuren - Eichenauer SV 25:24 – 21 Sekunden können im Handball eine lange Zeit sein. Trotzdem gelang es den Eichenauern nicht, den späten Führungstreffer der Ottobeurer nochmals auszugleichen. Auch wenn sich die beiden Top-Werfer des ESV Claudio Riemschneider mit sechs und Julian Betz mit fünf Toren redlich bemühten. Am Ende stand eine bittere Auswärtsniederlage auf der Anzeigetafel.

In einer Art Hase-und-Igel-Spiel hatte der gastgebende Tabellenvierte stets ein Tor vorgelegt, was die Eichenauer durchweg mit dem Ausgleich beantwortet hatten. Nur der 25. Treffer des TSV war dann einer zu viel – der ESV konnte nicht mehr reagieren. „Was willst Du machen, manchmal läuft es so“, meinte ESV-Coach Sofian Marrague. Wenn eine Mannschaft wie Ottobeuren im Aufwärtstrend sei, ziehe sie eben auch mal das Spielglück eher auf ihre Seite.

Im Umkehrschluss vermied es Marrague jedoch trotz der vierten Niederlage in Folgen von einer Abwärtsspirale zu sprechen. „Dazu sind die Jungs zu gut, dazu sind sie zu motiviert.“ Was sie in der Phase kurz vor und nach der Pause bewiesen, als sie einen Rückstand von vier Toren kurzzeitig in einen eigenen Vorsprung umbogen. „Das stimmt mich optimistisch“, erklärte Marrague im Hinblick auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen die HSG Dietmannsried. Der Tabellendritte sei ein Gegner, an dem man sich hochziehen könne.

Viele Zeitstrafen kosten Eichenaus Frauen wichtige Punkte

TV Gundelfingen - Eichenauer SV 28:24 – Mit einer Niederlage musste der ESV vom Tabellenletzten abziehen. Daran änderten die zehn Treffer von Verena Zerbes nichts, die sich mit dieser Quote als erst Siebte in den Kreis der Spielerinnen mit über 100 Toren warf.

Das Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams fasste ESV-Trainer Janos Viola knapp zusammen: „Es war kein schönes Spiel.“ Insgesamt 13 Zeitstrafen zerstörten den Spielfluss. Dass neun davon die Gäste trafen, fand Viola befremdlich. Einmal führte das sogar dazu, dass die Eichenauerinnen nur mit drei Feldspielerinnen auf der Platte waren. Für den ESV kamen je eine rote und blaue Karte hinzu. Doch Viola zeigte sich auch selbstkritisch. „Die Gundelfingerinnen haben auf die Schiedsrichter-Entscheidungen etwas ruhiger reagiert.“ Ob man mit einem anderen Unparteiischen-Duo die Niederlage vermieden hätte, ließ Viola dahingestellt.

Immerhin gab es auch Phasen, in denen die ESV-Frauen mit dem TVG auf Augenhöhe waren. Um die 24. Minute hatte man einen 9:9-Zwischenstand erreicht, und sechs Minuten vor Ende der Partie hatte sich der ESV bis auf zwei Tore herangekämpft. „Das zeigt definitiv, dass wir in dieser Liga mithalten können“, so Viola.

Trotzdem bereitet der Blick auf die Tabelle Sorge. Erst auf Platz sieben ist man einigermaßen auf der sicheren Seite. Der ESV ist sechs Spieltage vor Schuss davon vier Zähler entfernt. „Wir werden wohl vier Siege brauchen“, schätzt Viola. In den beiden Derbys, am kommenden Samstag zu Hause gegen die HSG Würm-Mitte II und am 18. März in Gröbenzell, soll ein Anfang gemacht werden. (Hans Kürzl, Wolfgang Eichmann)