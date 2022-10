Alle Landkreis-Landesligisten gehen als Verlierer aus der Halle: Eichenau-Teams kassieren ersten Dämpfer

Von: Hans Kürzl

Teilen

So zupackend agierten die Eichenauerinnen (rote Trikots) erst in der zweiten Halbzeit. Doch da lagen sie schon hoffnungslos zurück. © Norbert Habschied

Ein schwarzes Wochenende liegt hinter den vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Für sie alle setzte es Niederlagen.

Landkreis – Jetzt hat es auch die Männer des Eichenauer SV erwischt. Am 4. Spieltag gab es für die Bayernliga-Absteiger die erste Niederlage. Ein bekanntes Gefühl für die übrigen Landesliga-Teams aus dem Landkreis: Denn sie warten alle noch auf den ersten Sieg.

Männer

HT München II - Eichenauer SV 34:32 (14:16) – Nach zwei souveränen Startsiegen mussten die Männer des Eichenauer SV die erste Niederlage hinnehmen. Da nutzte es auch nichts, dass Claudio Riemschneider und Jakob Grüner den gegnerischen Keeper jeweils neunmal überwinden konnten. Es war eine Begegnung, die ergebnistechnisch in drei Phasen einzuteilen war. Den wesentlichen besseren Start hatten dabei die Gastgeber erwischt, die nach einer knappen Viertelstunde mit fünf Treffern Vorsprung geführt hatten.

Dann allerdings drehten die Eichenauer Gäste das Geschehen. Zwischen der 21. und 25. Minute legten sie dem Kontrahenten sechs Tore ins Netz, ohne selbst eines zu kassieren. „Da haben wir toll reagiert, waren gut im Spiel“, sagt ESV-Trainer Stefan Marrague. Der Lohn war eine knappe 16:14-Pausenführung.

Und fast bis zur Mitte der zweiten Halbzeit arbeiteten Eichenaus Handballer auch daran, ihren Vorsprung zu stabilisieren. In der 40. Minute lagen sie sogar vermeintlich deutlich mit 24:20 in Führung. Doch die glitt mehr aus der Hand und war zehn Minuten vor Schluss endgültig hinüber. Diesen Vorsprung gaben die Münchner nicht mehr aus der Hand. Einen Vorwurf wollte Marrague seinem jungen Team aber nicht machen. Er sprach von einer Lehrphase. „Es war wohl der Unerfahrenheit geschuldet.“

Der nächste Gegner des ESV hat Top-Qualität. Am Sonntag, 16.30 Uhr, geht es zum Tabellenführer aus Herrsching.

TuS Fürstenfeldbruck II - TSV Allach 09 II 25:33 (13:13) – Es läuft noch nicht für die junge Reserve des TuS Fürstenfeldbruck. Im dritten Saisonspiel kassierte das Team von Trainer Philipp Ruhwandl gegen Allach II die dritte Niederlage. Die Brucker hatten sich nach einem verkorksten Start zwischenzeitlich zurückgekämpft. In der 20. Minute gelang ihnen erstmals der Ausgleich und bis zum 13:13 zur Pause agierten sie auf Augenhöhe mit den Gästen.

Doch dann bremste das Schiedsrichter-Gespann die Gastgeber aus. Nach jeweils drei Zwei-Minuten-Strafen in einer eigentlich fair geführten Partie wurden Linus Ruhwandl und Nils Herrmann disqualifiziert. Damit war der TuS-Rückraum praktisch neutralisiert. Brucks Trainer sah trotz der Niederlage etwas Positives. Sein Team hatte sich in der Abwehrarbeit bis zur Doppel-Disqualifikation gegenüber den ersten Spielen stark verbessert. Am Wochenende geht es für den TuS auswärts gegen Tabellennachbar TSV Haunstetten II, der einen Platz vor den Bruckern liegt.

Frauen

ASV Dachau - Eichenauer SV 21:11 (10:3) – Das zweite Duell mit einem Bayernligaabsteiger endete für die Frauen des Eichenauer SV mit einer klaren Niederlage. Nach dem respektablen Remis zum Start in Freising setzte es beim ASV Dachau eine Klatsche. Erfolgreichste Werferin war Jessica Schweitzer, die viermal traf.

ESV-Trainer Janos Viola redete nicht groß um das Ergebnis herum: „Die Niederlage war auch in der Höhe durchaus verdient.“ Zu viele technische Fehler hatten sich vor allem während der ersten Halbzeit ins Spiel der Starzelbacherinnen eingeschlichen. Zwar waren die Gastgeberinnen ebenfalls nervös gestartet, doch wussten sie das schneller abzustellen. „Trotzdem war der Halbzeitstand ernüchternd“, stellte Viola fest. Gerade einmal drei Tore waren den ESV-Frauen gelungen. Positiv aus der ersten Hälfte konnte er lediglich die Leistung von Torhüterin Verena Uhl bewerten, die auch im zweiten Durchgang zu überzeugen wusste.

In dem zeigte der ESV zumindest Moral. Man habe sich in der Kabine vorgenommen, sich nicht hängen zu lassen, sagt Viola. Und die Leistung wurde tatsächlich besser, die Partie enger. Doch an den ASV heranreichen konnten die Eichenauerinnen nicht. „Im Angriff konnten wir nicht ausreichend wirksame Akzente setzen“, sagt Trainer Viola. Man müsse die Begegnung jetzt schnell abhaken.

Die nächste Aufgabe, wieder auswärts, wird für die ESV-Frauen allerdings genauso schwer. Am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, geht es für den Neuling zum etablierten Landesligisten TSV Herrsching. Der startete mit drei Siegen in die Saison.

TSV Simbach - HCD Gröbenzell II 36:28 (19:9) – Eine schwache erste Halbzeit bescherte der Reserve des HCD Gröbenzell in Simbach die zweite Saisonniederlage. Die Gäste vom Gröbenbach waren zwar gut in die Partie gekommen, doch die Favoriten vom TSV wurden mit zunehmender Spielzeit immer stabiler in der Abwehr. Die HCD-Spielerinnen fanden kaum noch Lösungen gegen Simbachs Defensive. Dazu gesellten sich bei den Gästen viele Fehlpässe und Ballverluste. Die Folge: ein deutlicher 9:19-Rückstand zur Halbzeitpause.

HCD-Trainer Fabian Schulze reagierte und stellte die Abwehr seines Teams um – mit Erfolg. Die Gäste hielten nun besser dagegen und konnten zahlreiche Balleroberungen in Gegenstöße mit Torerfolg ummünzen. Wirklich in Gefahr konnten die Gröbenzellerinnen den TSV aber nicht mehr bringen. Der Rückstand auf die Gastgeberinnen war einfach zu groß. Trotzdem nimmt Schulze auch positive Eindrücke von der Partie mit. Allen voran Anouk Bischoff und Finja Balk ließen mit jeweils fünf Toren ihr Potenzial aufblitzen. Balk hatte großen Anteil am Aufschwung in der zweiten Halbzeit. Am kommenden Wochenende wollen sich die Gröbis zuhause für die Niederlage rehabilitieren und dem Bayernliga-Absteiger HSG Freising ein Bein stellen. (Hans Kürzl und Wolfgang Eichmann)