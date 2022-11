Vier Spiele, vier Siege: Handball-Landesligisten feiern perfektes Wochenende - Derbysieg für den HCD II

Von: Hans Kürzl

Acht Mal fand Belen Gettwart (Foto oben, in Weiß) die Lücke in der Abwehr der HSG Würm-Mitte II. Die Gröbenzellerin, die eigentlich für die erste Mannschaft aufläuft, war beste Werferin der HCD-Reserve beim Derby-Sieg in der Landesliga. © Dagmar Rutt

Derbysieg, wichtige Punkte im Abstiegskampf und Aufstiegsrennen. Das gelang den Teams vom Eichenauer SV, TuS Fürstenfeldbruck II und HCD Gröbenzell II.

Landkreis – Ein perfektes Wochenende liegt hinter den vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis: Sie alle konnten Siege einfahren. Für die Reserve des TuS Fürstenfeldbruck war es gar das erste Erfolgserlebnis der Saison.

Frauen

HSG Würm-Mitte II - HCD Gröbenzell II 25:27 – Mit prominenter Verstärkung von der spielfreien ersten Mannschaft hat der HCD Gröbenzell das Derby der beiden Drittliga-Reserven für sich entschieden. HCD-Trainer Fabian Schulze profitierte mit seinem Team beim 25:27 Auswärtserfolg von der Treffsicherheit von Belen Gettwart sowie Rückraumschützin Pia Wittman und Hanna Schiller.

Hatten die Gäste anfangs Schwierigkeiten, den großen Innenblock der Gastgeberinnen zu überwinden, brachte eine taktische Abwehrvariante Besserung. Dennoch konnte sich während der ersten 50 Minuten kein Team entscheidend absetzen. Doch mit dem HCD-Zwischenspurt zum 22:26 (55. Minute) war eine Vorentscheidung gefallen. Ob-wohl die Gastgeberinnen bis zum Schluss kämpften, kamen sie nicht mehr heran. Hinzu kam, dass HCD-Torhüterin Antonia Scherf 30 Se-kunden vor Schluss einen Strafwurf hielt und somit den 25:27 Erfolg sicherte.

Eichenauer SV - TSV Schleißheim 28:20 – Dank des Erfolgs über den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf haben die Frauen des Eichenauer SV Anschluss ans sichere Tabellenmittelfeld gehalten. Hauptverantwortlich war ein trefferstarkes Trio. Verena Zerbes war achtmal erfolgreich, Katharina Kolb siebenmal und Susanne Maushart sechsmal. Für Trainer Janos Viola waren Sieg und Höhe des Erfolges gleich wichtig. „So merken die Spielerinnen, dass sie mithalten und gleichzeitig erfolgreich sein können.“ Bis auf eine Ausnahme, nach drei Minuten beim Stand von 1:2 aus Eichenauer Sicht, lagen die Gastgeberinnen stets vorn.

Die Basis für den klaren Sieg war in den sieben Minuten nach dem Rückstand gelegt worden. Fünf eigene Treffer in Serie gelangen den ESV-Frauen, ohne dass die Kontrahentinnen einmal dazwischenfunken konnten. Davon beflügelt, bauten die Schützlinge von Coach Viola ihren Vorsprung beständig aus. In Erinnerung an das Bayernspiel, wo man ein Vier-Tore-Polster verspielte, mahnte der Coach in der Halbzeit: „Wir müssen konzentriert bleiben.“

Erfolgreich waren die Frauen des Eichenauer SV (linkes Foto, in Rot). Gegen Schleißheim sammelten sie wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga – auch dank Top-Werferin Verena Zerbes (Nummer 5). © Peter Weber

Der mahnende Zeigefinger war in einigen Phasen des zweiten Durchgangs durchaus angebracht. Gleich nach der Halbzeit rückten die Schleißheimerinnen schnell zwei Tore näher und in der Schlussphase kamen die Gäste zu einem 5:0-Lauf. Insgesamt aber konnten die ESV-Frauen, bei denen Viola in der zweiten Halbzeit auch mehr durchwechselte, ihre Gegner auf Abstand halten.

Männer

HT München - TuS Fürstenfeldbruck II 19:20 – Der Bann ist endlich gebrochen. Dank einer couragierten Mannschaftsleistung gelang der Reserve des TuS Fürstenfeldbruck der erste Sieg der Saison – und das, obwohl die Brucker eine Menge Widerstände überwinden mussten. Sowohl im ersten wie auch zweiten Spielabschnitt schaffte es das junge Team jeweils einen Vier-Tore-Rückstand binnen weniger Minuten in eine Führung umzuwandeln. Und auch mit dem Schiedsrichtergespann hatte der TuS zu kämpfen. Ganze 15 Zeitstrafen verhängten die Referees, neun davon gingen an die Brucker. Und auch bei den Strafwürfen – zehn für München, nur zwei für die Brucker – zogen die Kreisstädter den Kürzeren.

TuS-Trainer Philipp Ruhwandl lobte das Team für seine Einsatzbereitschaft insbesondere den starken Torhüter Tomke Kurowski, den U19-Junior Nicolas Fill sowie Urgestein und Rückkehrer Kilian Probst. Der zeigte nicht nur eine herausragende Abwehrleistung, sondern markierte auch das 20. Tor – der von allen bejubelten Siegtreffer markierte. Die Gastgeber aus München vergaben 12 Sekunden vor Schluss mit einem verworfenen Strafwurf noch die Chance auf das Unentschieden.

Eichenauer SV - TSV Haunstetten II 28:26 – Auf heimischer Platte bleiben die Herren des Eichenauer SV ungeschlagen. Allerdings machte man sich mit dem Sieg über die Zweitvertretung des Bayernligisten TSV Haunstetten mehr Mühe als notwendig. In die Rolle des erfolgreichsten Torschützen sprang diesmal Christian Lieb mit sieben Treffern. Der Topscorer Jakob Grüner kam dem mit sechs erfolgreichen Abschlüssen zwar nahe, doch wurde er nach einem Gerangel in der 47. Minute zusammen mit seinem Haunstettener Gegenspieler per roter Karte des Feldes verwiesen.

Allzu hoch hängen wollte Kapitän Claudio Riemschneider diese Szene nicht. Er lässt aber durchblicken, „dass es das in der Schlussphase für uns nicht einfacher gemacht hat“. Erst der Schlusstreffer von Lieb in der 58. Minute war so etwas wie eine Befreiung. Das Fazit von Riemschneider: „Der Sieg war verdient, weil wir ständig vorne waren. Aber es war ein Arbeitssieg.“

Bereits in der Anfangsphase hatten die Eichenauer einen Hang zur Dramatik entwickelt. Beinahe blitzstartmäßig hatten sie den Gegner mit einer 7:1-Führung nach acht Minuten überrannt. Dann aber stellten die Schwaben ihr Abwehrverhalten um. „Das hat uns Probleme gemacht“, stellt Riemschneider fest. Eine Mischung aus Eichenauer Fehlern und Pech im Abschluss ließ die Haunstettener dann Treffer um Treffer herankommen. Kurz vor der Halbzeit war der Vorsprung aus der Anfangsphase bis auf einen Treffer dahin. Nach dem Seitenwechsel konnte der ESV den Kontrahenten zwar weitgehend auf Abstand halten. Doch ein nervenschonendes Polster konnten sich die Gastgeber nicht schaffen. So war dann Zittern bis zur Schlusssirene angesagt. (Hans Kürzl, Wolfgang Eichmann)