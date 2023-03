Handball Landesliga: HCD-Reserve gewinnt Derby und ist erstmal raus aus der Abstiegszone

Zu Fall gebracht haben die Gröbenzellerinenn (in Blau) den Eichenauer SV im Landesliga-Derby. © Peter Weber

Zehn konzentrierte Minuten haben den Handballerinnen des HCD Gröbenzell II gereicht, um sich im Landkreis-Derby mit dem Eichenauer SV zu behaupten.

Gröbenzell – Dank des 24:19-Heimsiegs bauten die Gröbis den Abstand zur Abstiegszone in der Landesliga weiter aus. Für den ESV wird es dagegen immer schwieriger, nach dem Aufstieg die Klasse zu halten. Der Beginn der Partie war von Nervosität geprägt. Die Gäste aus Eichenau versuchten durch ihre starken Rückraumschützinnen zum Erfolg zu kommen. So bewegten sich beide Teams in den ersten 30 Minuten überwiegend auf Augenhöhe. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff konnte Eichenaus Jessica Schweitzer sogar die nicht unverdiente 11:10-Führung erzielen.

Doch HCD-Trainer Fabian Schulze fand in der Pause offenbar die richtigen Worte an seine Spielerinnen. Binnen zehn Spielminuten konnten sich die HCD-Frauen dank eines 7:2-Laufs auf 17:13 absetzen. Die komfortable Führung war so etwas wie eine Vorentscheidung. Zwar versuchten die Eichenauerinnen mit allen Mitteln, den Gröbenzeller Vorsprung zu verringern. Aber immer wieder schlichen sich technische Fehler, Fehlpässe, Ballverluste sowie vergebene Torchancen ins ESV-Spiel ein und so konnte das Heimteam die Führung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Der HCD kletterte dank des Derby-Erfolgs in der Tabelle einen Platz nach oben. Weiter rauf wird es in dieser Saison aber vermutlich nicht mehr gehen. Obwohl die Gröbenzellerinen zwei Spiele weniger haben als Spitzenquartett, ist der Abstand wohl zu groß. Am Wochenende muss die HCD-Reserve gleich zwei Mal ran: Am Samstag beim TV Gundelfingen (17 Uhr) und am Sonntag zu Hause gegen den FC Bayern München (18 Uhr). Diese sind bereits tags zuvor bei den ESV-Frauen zu Gast (16.30 Uhr). (Wolfgang Eichmann)