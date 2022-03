HCD Gröbenzell muss bei der Aufstellung improvisieren: Rumpftruppe erkämpft Remis beim Kissinger SC

Improvisieren mussten das Trainer-Duo des HCD Gröbenzell. © Peter Weber

Der HCD Gröbenzell II hat beim Kissinger SC eine Führung aus der Hand gegeben und musste am Ende sogar um das Unentschieden kämpfen.

Gröbenzell – Nach dem 23:23 beim Kissinger SC ist der HCD Gröbenzell II in der Landesliga-Tabelle abgerutscht. Der zwischenzeitliche Meisteranwärter steht mittlerweile nur noch auf dem sechsten Platz. Dass es so schnell nach unten ging, liegt aber auch daran, dass in der Liga alle Teams sehr eng beieinander liegen.

In Kissing hatte das Team von Trainer Frank Graf zögerlich begonnen – auch weil zahlreiche Stammkräfte aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen fehlten. Graf musste improvisieren und nahm je zwei Spielerinnen aus der U17 und der U19 mit in den Landkreis Aichach-Friedberg. Mit voranschreitender Spieldauer bekam die Abwehr um Anna Leiber und Pia Wittmann den Gegner aber immer mehr in den Griff. Gleichzeitig punkteten die Gröbenzellerinnen über schnelle Konter durch Sabrina Lipp (vier Tore) Finja Balk (zwei Tore) und Anna Huber (vier Tore).

Zwischenzeitlich führten die Gäste sogar mit vier Toren (12:8 in der 25. Minute). Doch die Kissinger kamen schwungvoller aus der Pause, kämpften sich Punkt um Punkt heran, bis sie schließlich in der 37. Minute zum 14:14 ausglichen. Weil danach kein Team davonziehen konnte, blieb es am Ende beim Unentschieden. (Wolfgang Eichmann)