Das war eng: Der HCD Gröbenzell II siegt nur knapp in Aichach

Glück gehabt: Das Gröbenzeller Trainergespann freut sich über den knappen Sieg in Aichach. © Peter Weber

Nach der Papierform sollte das eine klare Angelegenheit werden. Aber der HCD Gröbenzell II tat sich schwer gegen den TSV Aichach und siegte nur knapp mit 28:27.

Gröbenzell – Der Tabellenletzte der Landesliga kämpfte bravourös und nutzte seine Chancen im Heimspiel. Kein Team konnte sich signifikante Vorteile erspielen. Die 13:12-Führung der Aichacher Damen zur Halbzeit entsprach dem Spielverlauf.

Das Bild änderte sich auch in den zweiten 30 Minuten nicht. Die Gröbis schafften es nicht, ihr Potenzial abzurufen und das Spiel zu gestalten. Immer wieder konnten die Gastgeber ausgleichen. Zwar gelang es den HCD-Mädels, sich eine kleinen Vorsprung zu erspielen. Aber auch dieses brachte keine Ruhe ins Spiel. Im Gegenteil, die Aichacher Frauen bäumten sich auf und kämpften sich in der Schlussminute bis auf ein Tor heran.

So war es am Ende ein glücklicher, aber nicht ganz unverdienter Arbeitssieg der Gröbenzeller. Am Wochenende kommt es für den HCD II zum Nachholspiel gegen den TSV Vaterstetten. (Wolfgang Eichmann)