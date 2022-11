Handball Landesliga kompakt: Brucker geben Vorsprung aus der Hand - Niederlagen für Eichenauer Teams

Lange im Griff hatten die Handballer vom TuS Fürstenfeldbruck II (in Schwarz) die Gäste vom TSV Niederraunau. Am Ende gingen die Gastgeber aber trotzdem leer aus.

HCD-Reserve tut sich gegen Schlusslicht schwer

Sie steigern sich von Woche zu Woche. Trotzdem warten die Landesliga-Handballer vom TuS Fürstenfeldbruck II weiter auf den ersten Punktgewinn.

Landkreis – Ein durchwachsener Spieltag liegt hinter den vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis. Einzig die Frauen des HCD Gröbenzell II konnten aus der Phalanx der Verlierer ausbrechen.

TuS Fürstenfeldbruck II - TSV Niederraunau 32:34

„Einiges sehr gut gemacht, leider am Ende ohne zählbaren Erfolg.“ So fasste TuS-Trainer Philipp Ruhwandl die knappe Heimniederlage gegen den TSV Niederraunau zusammen. Dabei waren die Brucker so nahe dran an ihrem ersten Saisonsieg wie wohl noch nie in dieser Spielzeit. Gut sieben Minuten vor der Schlusssirene lag der TuS noch mit 31:28 in Führung. Zwischenzeitlich hatte der Vorsprung sogar vier Treffer betragen. Doch eine Schlusspurt von Niederraunau zerstörte die Brucker Träume vom ersten Punktgewinn.

Dabei hatte es lange sehr gut ausgesehen. Verstärkt durch Cedric Riesner und Ole Schwagerus aus der ersten Mannschaft erspielte sich der TuS zur Halbzeit eine knappe 17:15-Führung. Zunächst hatte Ruhwandl allerdings nur auf Riesner gesetzt. „Da war das Spiel schon komplett offen.“ Als dann auch noch Schwagerus kam, zogen die Brucker davon.

Doch dann kamen die Schlussminuten. Niederraunau hatte ohnehin schon zur Aufholjagd angesetzt. Als dann auch noch Schwagerus eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, kippte die Partie endgültig. Binnen der zwei Minuten trafen die Gäste zwei Mal. Der TuS glich zwar noch einmal aus, doch Niederraunau traf noch einmal doppelt.

TSV Allach 09 II - Eichenauer SV 35:31

Erst einmal ins tabellarische Mittelmaß der Landesliga abgerutscht ist der Eichenauer SV nach der Niederlage beim TSV Allach. Dabei konnte Tobias Fuchs den gegnerischen Keeper sieben Mal überwinden. Noch eine gute Ecke erfolgreicher war wieder einmal war Jakob Grüner, der zehn Mal getroffen hatte. Grüner zählt damit nicht nur zu den Säulen im Eichenauer Angriffsspiel. Im Ranking der erfolgreichsten Schützen der Landesliga Süd hat er sich mit einem Schnitt von mehr als sechs Treffern pro Spiel einen Platz unter den Top Fünf gesichert.

Doch diese Quote allein konnte es im Münchner Norden nicht richten. Lediglich im ersten Durchgang und in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte lag der ESV auf Kurs. Den Kontrahenten ließ man nie weit davonziehen und setzte selbst Duftmarken. Ein paar Mal konnte der ESV sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung herausarbeiten.

Mit zunehmender Spieldauer nahm die Trefferquote der Eichenauer aber leicht ab. Und im Gegenzug wussten die Allacher zuzulegen. Zwar konnte sich der ESV in dieser Phase immer wieder berappeln. Doch ergebnismäßig auf Augenhöhe mit den Gastgebern kommen, das packten die Schützlinge von Trainer Sofian Marrague nicht mehr. In der Schlussphase mussten sie die Allacher sogar auf drei bis vier Tore davon ziehen zu lassen.

Um den Abstand nach oben nicht vollends abreißen zu lassen, sollte der ESV in den nächsten Partien punkten. Mit dem Tabellen-Drittletzten Haunstetten II, den man am kommenden Samstag zu Hause um 19 Uhr empfängt, kommt ein machbarer Gegner. Am 4. Dezember geht es dann zum Derby bei der zweiten Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck.

HCD Gröbenzell II - TV Gundelfingen 26:24

Es war kein Glanzstück, was die Reserve des HCD Gröbenzell gegen Schlusslicht Gundelfingen, abgeliefert hat. Am Ende landeten aber zwei weitere Punkte auf dem Konto. „Wir haben uns eine gute Ausgangslage für die restliche Hinrunde erkämpft“, sagte HCD-Trainer Fabian Schulze. „Auch wenn man mit der Art und Weise nicht zufrieden sein darf.“ In einer zerfahrenen Partie taten sich die Gastgeber lange schwer. Folgerichtig gingen die Teams mit einem 13:13-Pausenstand in die Kabinen.

„Man muss auch ehrlich anerkennen, dass sich Gundelfingen gut verkauft und mit ihrer unkonventionellen Spielweise unsere junge Mannschaft vor Probleme gestellt hat“, so Schulze. Und das tat der TVG auch noch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Erst ab der 40. Minute gelang es dem HCD, sich etwas abzusetzen. Binnen fünf Minuten zogen die Gröbenzellerinnen auf 20:16 davon – die Vorentscheidung.

Entscheidenden Anteil daran hatte nicht nur die HCD-Offensive um die beste Werferin Pia Wittmann (neun Tore), sonder auch das Torhütergespann der Gröbenzellerinnen. „An Antonia Scherpf und Lisa Ribnitzky gab es zeitweise kein Vorbeikommen“, berichtete der HCD-Trainer.

FC Bayern München - Eichenauer SV 24:23

Eine unnötige Niederlage haben sich die Frauen des Eichenauer SV bei Mitaufsteiger FC Bayern München eingefangen. Daran konnten auch die sieben Treffer von Katharina Schneider und die sechs von Janine Schmidt nichts ändern. „Wir haben zwei Gesichter gezeigt“, fasste Trainer Janos Viola das Geschehen auf dem Campus an der Ingolstädter Straße zusammen.

In der ersten Hälfe hatten die ESV-Frauen nicht nur nahtlos an die respektablen Leistungen gegen die zweiten Teams von Würm-Mitte und Gröbenzell anknüpfen können. Sie kamen dank guter Vorbereitung auch sehr gut damit zurecht, dass in der Münchner Halle nur ohne Harz gespielt werden durfte. Mit engagiertem Tempospiel sowie einer soliden Abwehrleistung gelang es den Eichenauerinnen, den Münchner Kontrahenten auf Distanz zu halten. Teilweise hatte der ESV einen Vorsprung von drei oder vier Treffern herausarbeiten können.

Bis etwa zur Mitte des zweiten Halbzeit fruchtete das. Dann hatten die Gastgeberinnen den Rückstand wettgemacht, auch dank einer mit zwölf Toren auftrumpfenden Enya Kweta. Die bekam man auf ESV-Seite immer weniger in den Griff. Dennoch hätte es noch zum Sieg reichen können, beim Stand von 23:23 zwei Minuten vor Schluss. Doch der ESV vergab, im Gegenzug war der FCB erfolgreich.

Nun steht am kommenden Samstag, 16.30 Uhr im heimischen Budriotempel, ein Vier-Punktespiel gegen den Vorletzten TSV Schleißheim an. „Da müssen wir die volle Spielzeit konzentriert sein“, so Trainer Viola. (Hans Kürzl, Thomas Benedikt)