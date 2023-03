Handball Landesliga kompakt: Brucker setzen zum Endspurt an - Eichenauer stoppt Talfahrt

Von: Hans Kürzl

Entschlüpfte immer wieder seinen Bewachern: Linus Ruhwandl (schwarzes Trikot) war mit neun Toren erfolgreichster Brucker – auch dank einer 100-Prozent-Trefferquote bei seinen sechs Siebenmetern. © Peter Weber

Wird es doch noch was mit dem Klassenerhalt für den TuS Fürstenfeldbruck II? Die Panther-Reserve tut zumindest alles dafür.

Landkreis – Große Schritte im Abstiegskampf der Landesliga haben die Männer des TuS Fürstenfeldbruck II und des Eichenauer SV gemacht. Beide haben ihre Partien am Wochenende gewonnen.

Brucker beweisen Moral und Kampfgeist

TuS Fürstenfeldbruck II - SVW Burghausen 37:29 – Mit viel Kreativität und Spielwitz haben die Brucker ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Dabei ließ sich die junge von Philipp Ruhwandl trainierte Mannschaft auch nicht von den Einschüchterungsversuchen der Gäste unterkriegen. Mit ihrer harten Spielweise versuchten die Burghausener gerade in der Anfangsphase der zweiten TuS-Garde den zahn zu ziehen. Und weil das Referee-Gespann nicht durchgriff, gelang das zunächst auch: Die Brucker liefen früh einem Vier-Tore-Rückstand hinterher.

Doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken. In der 20. Minute gelang dem TuS der 9:9-Ausgleich und bis zur Halbzeit zogen sie sogar auf 16:13 davon. Allen voran Linus Ruhwandl (neun Tore) und Marco Silvestri (acht Tore) durchbrachen immer wieder die Burghausener Abwehrreihen. Aber auch die Drittliga-Spieler Ole Schwagerus und Philipp Hlawatsch stellten die Gäste-Defensive mit jeweils fünf Toren vor große Schwierigkeiten.

Im zweiten Durchgang erlaubten sich die Brucker eine kurze Schwächephase, sodass Burghausen zwischenzeitlich zum 23:23 ausgleichen konnte. Doch in der Schlussviertelstunde ließen die Gastgeber dann gar nichts mehr anbrennen und zogen uneinholbar davon. Mit dieser Leistung scheint auch am kommenden Wochenende ein Sieg beim Tabellenvierten Niederraunau möglich.

Eichenau löst die Bremsen im Kopf

TSV Landsberg - Eichenauer SV 29:33 – Der kleine Schubs, von dem Handballchef Gerhard Fink beim Trainerwechsel gesprochen hatte, hat geholfen. Nach fünf Niederlagen am Stück konnten die ESV-Handballer wieder punkten. Unter der Regie von Florian Herold, Erster unter Gleichen im Trainerteam mit Claudio und Mario Riemschneider, gelang es einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Mit neun Toren trug Claudio Riemschneider am meisten dazu bei, Chris Lieb folgte mit sechs erfolgreichen Versuchen. Intensive Gespräche habe er in den drei Tagen vor dem Spiel geführt, so Herold. „Den Handball kann man da nicht neu erfinden, aber ein paar Bremsen im Kopf lösen“, erklärte der neue Coach. Das zeigte sich daran, dass die ESV-Handballer zwar nervös begannen, aber die Sache nicht schleifen ließen und sich zurück kämpften.

Ähnlich reagierten die Eichenauer auch Mitte der zweiten Halbzeit. Da hatten sie nach und nach einen Vier-Tore-Vorsprung verspielt. In den letzten Begegnungen wäre wohl die Köpfe nach unten gegangen und man hätte alles verspielt. Doch diesmal stellte Herold fest: „Die Körpersprache ist diesmal gut und stabil geblieben.“ Knapp acht Minuten vor Schluss hatte man sich das Vier-Tore-Polster zurückgeholt.

Allzu sehr ließ der ESV dann die Gastgeber nicht mehr herankommen. Auch die Verfolger in der Tabelle hat man erst einmal auf Distanz gehalten – und den Kontakt zum Sechsten, der zweiten Mannschaft des TSV Allach 09 gehalten. Die empfängt man just am kommenden Samstag im heimischen Budriotempel. Ab einem Sieg mit fünf Toren hätte der ESV sogar den direkten Vergleich für sich. Doch Herold bleibt auf dem Boden. Das Erfolgserlebnis sei wichtig gewesen. „Aber Allach, das wird eine ganz harte Nuss.“ (Wolfgang Eichmann, Hans Kürzl)