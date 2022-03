Kurz vor der Sensation gehen die Kräfte aus: Unterpfaffenhofen verliert in Niederraunau

Sedric Tafelmeier (weißes Trikot) wird dem SC Unterpfaffenhofen im Saisonendspurt fehlen. Er verletzte sich vergangene Woche schwer am Knie und fällt wohl für den Rest der Spielzeit aus. © Peter Weber

Nach dem 17:25 (9:10) beim TSV Niederraunau wird die Luft in der Landesliga für den SC Unterpfaffenhofen immer dünner.

Germering – Da änderte auch eine kämpferische Leistung beim Tabellenzweiten nichts. Lukas Donaubauer war mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer der Unterpfaffenhofener. Benno Gnan traf viermal. Das Team von das Team von Trainer Chris Dück schnupperte – obwohl stark ersatzgeschwächt und mit Spielern aus der zweiten Mannschaft angetreten – lange an einer Sensation. Nach 45 Minuten lagen die Gäste sogar mit 15:14 in Führung. Nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf eine am Ende so klare Niederlage hin.

Doch das Spielglück drehte sich. Vier Großchancen vergeben machte Coach Dück als Wendepunkt beim Stand von 15:15 aus. Die Verunsicherung wuchs bei den Gästen, gleichzeitig schwanden die Kräfte. Und die Niederraunauer griffen bei den sich nun häufenden „Angeboten“ der Unterpaffenhofener zu. Aus deren Sicht war die Bilanz der Schluss-Viertelstunde mit 2:11 Toren mehr als ernüchternd.

Am Mittwoch steht schon das nächste Spiel an

So stehen Trainer Dück und seine Schützlinge im Nachholspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei der HSG Würm-Mitte unter Zugzwang. Die Gräfelfinger zählen zu den direkten Konkurrenten. Mit einem Sieg könnten die Unterpfaffenhofener heranrücken und den direkten Vergleich deutlich für sich entscheiden. Außerdem würde der fünfte Platz wieder in Sichtweite rücken. Nur der bietet zumindest eine Chance, in einer Relegationsrunde den Klassenerhalt zu sichern. „Eigentlich müssen wir jetzt alles gewinnen“, sagt Handballsprecher Helmut Schreiner.

Was aus Sicht der Unterpfaffenhofener Hoffnung für das Nachholspiel macht: In der Vorrunde gelang dem SCU der bislang höchste Saisonerfolg, auch sonst gewann man in der Landesliga gegen die HSG bislang immer. Allerdings wird sich die personelle Situation nur unwesentlich entspannen. (Hans Kürzl)