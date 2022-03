Unterpfaffenhofen verpasst nur knapp eine Überraschung bei Spitzenreiter Allach

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft konnte Trainer Chris Dück zufrieden sein, auch wenn keine Punkte dabei heraussprangen.. © Peter Weber

Die Handballer des SC Unterpfaffenhofen sind bei Landesliga-Spitzenreiter Allach 09 nur haarscharf an einer Überraschung vorbeigeschrammt.

Germering – Wie schon im Hinspiel verlor die Mannschaft von Trainer Chris Dück auch im Münchner Norden nur knapp, diesmal mit 27:28 (12:16). Mit sechs Treffern war an alter Wirkungsstätte Thomas Obernöder am erfolgreichsten. Auf die gleiche Quote kam Vitus Batzer, Lukas Donaubauer trug vier Tore bei.

Nicht nur wegen der rein statistischen Werte war das Trio maßgeblich dafür verantwortlich, dass der SCU den Münchnern einen packenden Kampf lieferte. Bis zur 20. Minute wechselte die Führung zwischen beiden Seiten sogar immer wieder. Als aber SCU-Coach Dück seinen Leistungsträgern im letzten Drittel des ersten Durchgangs eine Verschnaufphase gönnte, mussten die Gäste aus Germering den Kontrahenten auf vier Tore davonziehen lassen.

Unterpfaffenhofen bläst zur späten Aufholjagd

So recht heranrücken konnte der SCU trotz allen Bemühens erst einmal nicht. Vielmehr ließen die Allacher den Vorsprung sogar noch auf fünf Treffer anwachsen. Sechs Minuten vor Schluss schienen ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen. Doch dann entnervte Jugendkeeper Vincent Wechner mit einigen Glanzparaden nicht nur den Gegner, sondern motivierte auch seine Vorderleute. Die waren 30 Sekunden vor Schluss dem Spitzenreiter bis auf ein Tor auf den Pelz gerückt. Doch zum Ausgleich sollte es nicht mehr reichen.

Die Niederlage an sich blendete Coach Dück erst einmal aus: „Ich bin stolz, meine Jungs haben eine tolle Moral gezeigt.“ Darauf baut auch SCU-Handballsprecher Helmut Schreiner: „Mit dieser Einstellung ist noch was drin.“ Der Beweis dafür muss bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) erbracht werden, wenn es gegen Schlusslicht Gundelfingen geht. Vier Siege aus vier Spielen bleiben Pflicht für den SCU. (Hans Kürzl)