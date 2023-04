Handball-Landesliga kompakt: Landkreis-Teams hängen im Abstiegskampf fest

Von: Hans Kürzl

Nicht zufrieden war Eichenaus Frauen-Trainer Janos Viola (l.) mit dem Auftritt seines Teams. © Peter Weber

Abstiegskampf pur herrscht zwei Spieltage vor dem Saisonende bei den vier Handball-Landesligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Während es für Eichenaus Frauen und die Männer des TuS Fürstenfeldbruck sicher eine Klasse tiefer geht, hoffen die ESV-Männer und Frauen des HCD Gröbenzell II noch.

Männer

TuS Fürstenfeldbruck II - HT München II 37:38 – Der Abstieg des TuS Fürstenfeldbruck II steht schon fest. Trotzdem hat das Team von Trainer Philipp Ruhwandl gegen den HT München II einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt. Zählbares sprang bei der bitteren Niederlage aber nicht heraus. Die Partie war geprägt von viel Hektik und Härte. Das Schiedsrichtergespann aus Schongau bekam das hitzige Abstiegsduell über die gesamte Spielzeit nicht in den Griff. Fouls wie Kopftreffer des Torwarts wurden ignoriert und die Referees verstrickten sich immer wieder in langatmige Diskussionen mit den Gäste-Trainern.

Trotzdem konnten die Brucker zwischen der 41. und 44. Minute einen Vier-Tore- Vorsprung erarbeiteten. Aber die Münchener Gäste kamen immer wieder zurück in die Partie und gingen ihrerseits in Führung. Als Brucks Lucas Pichler 47 Sekunden vor Schluss mit einem verwandelten Strafwurf den erneuten Ausgleich (37:37) erzielte, sah alles nach einer gerechten Punkteteilung aus. Aber der pfeilschnelle Münchener Vitus Baumgartner konnte 11 Sekunden vor Spielende den glücklichen Siegtreffer erzielen.

TSV Haunstetten II - Eichenauer SV 22:28 – Durch den Sieg in Haunstetten hat der Eichenauer SV zumindest den Relegationsplatz gefestigt. Der Hauptanteil verteilte sich dabei diesmal auf vier Spieler: Markus Ortmeier und Claudio Riemschneider waren je fünfmal erfolgreich, Thomas Steinherr und Leo Udovicic je viermal. Ortmeier und Udovicic hob Riemschneider, gleichzeitig Co-Trainer beim ESV, noch aus anderen Gründen hervor. Ortmeier kehrte nach achtwöchiger Verletzungspause zurück und Rückkehrer Udovicic stärkte den Rückraum. „Die beiden haben unserem Spiel sehr gut getan.“ Auch Keeper Philipp Lemke habe starke Paraden gezeigt. „Es war wichtig, dass sie dabei waren“, stellte Riemschneider zufrieden fest.

Umso mehr, als der Eichenauer SV nur schwer in die Partie fand. Die bereits als Absteiger feststehenden Gastgeber verteidigten hartnäckig einen knappen Vorsprung. Erst nachdem sich die Abwehr besser auf das Spiel der Haunstettener eingestellt hatte, stabilisierte sich der ESV. Immer wieder gelang der Ausgleich, so auch kurz vor dem Seitenwechsel.

Diesen Schwung nahmen die Gäste vom Starzelbach in die zweite Halbzeit mit. Zwei schnelle Treffer zeigten die Richtung an, in die sich die Begegnung drehen sollte. Obwohl die Haunstettener nicht gewillt waren, die Punkte abzuschenken, konnte sie der ESV auf Distanz halten. Einen Grund sah Riemschneider darin, „dass wir viele Überzahlsituationen gut zu Ende gespielt haben“. Die letzten fünf Minuten habe man dann entspannt nach Hause spielen können.

Für den Kampf um den Ligaerhalt gilt das allerdings noch nicht. Bereits mit einem Punkt am nächsten Samstag gegen die abgestiegene Zweitvertretung des TuS Fürstenfeldbruck hätte der ESV den Relegationsplatz sicher. Eher theoretisch ist die Möglichkeit des direkten Klassenerhaltes. Aus dem Kreis der punktgleichen TSV Ottobeuren, TSV Niederraunau und Allach II dürfte nur eines dieser Teams aus den beiden letzten Partien maximal einen Zähler holen. Eichenau müsste dagegen voll punkten. Ebenfalls möglich: Das Quartett endet punktgleich.

Frauen

TSV Schleißheim - Eichenauer SV 31:19 (13:5) – Es war dem Spiel deutlich anzumerken, dass die Gastgeberinnen noch um ihre Chance auf den Relegationsplatz kämpften, während für den ESV der Abstieg bereits feststeht. Hinzu kam, dass die Trainingsbeteilugung der Eichenauer zuletzt überschaubar blieb. „Deshalb haben wir verdient verloren“, stellte Coach Janos Viola fest. Sehr viel mehr wollte er zum Spiel nicht sagen, nur noch: „Mein Team hat mich zum ersten Mal sprachlos gemacht.“ Denn die ESV-Frauen lagen schnell deutlich zurück: 1:7 nach 13 Minuten, 2:12 nach 22 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel konnte der ESV zumindest seine eigene Trefferquote steigern, blieb aber stets mit mindestens zehn Toren in Rückstand. Daran konnte auch Katharina Schneider, mit sechs Treffern erfolgreichste Werferin, nichts ändern. „Wir wollen uns aber gut aus der Liga verabschieden“, betonte Viola. Kein leichtes Unterfangen: Am kommenden Samstag empfängt man Spitzenreiter TSV Vaterstetten, am Schluss geht’s zum Zweiten Simbach.

HCD Gröbenzell II - HSG Würm-Mitte II 24:33 – Nach der Heimniederlage gegen eine mit vier Drittliga-Spielerinnen verstärkte HSG-Reserve wird der Klassenerhalt für die Frauen des HCD Gröbenzell II immer schwieriger. Das fordernde Restprogramm spricht mehr für die Mitbewerber. In der Schlussphase der Saison zeigte die Drittliga-Reserve in den Spielen gegen direkte Konkurrenten zu wenig. Die Punktverluste gegen Freising, Schleißheim, Dachau, Gundelfingen, Bayern München und jetzt die HSG Würm-Mitte II waren einfach zu viel.

Die Gäste aus dem Würmtal übernahmen von Anfang an das Kommando – auch dank ihrer Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Allein 22 der erzielten 34 Tore steuerten die Gastspieler aus dem Drittliga-Team bei. Selbst als es die Gröbenzeller schafften binnen fünf Minuten auf zwei Tore zu verkürzen, gelang es nicht eine Wende herbeizuführen. Stattdessen bauten die Gäste ihre Führung bis zur 50. Minute auf 27:19 aus. Damit war die Entscheidung gefallen. In den verbleibenden beiden Spielen wird es nicht einfacher für den HCD. Es warten nämlich der Tabellendritte aus Herrsching und der auf Platz fünf liegende FC Bayern München. (Hans Kürzl, Wolfgang Eichmann)