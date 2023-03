Panther glänzen bei Sieg nach schwerer Woche: „Konzentration und Leidenschaft“ beeindrucken den Coach

Von: Andreas Daschner

Johannes Stumpf (schwarzes Trikot) traf sieben mal. © Peter Weber

Ein beeindruckendes Niveau hatte die Partie der Brucker Panther beim TSB Heilbronn - mit dem besseren Ende für die TuS-Handballer.

Fürstenfeldbruck – Zufrieden hat man Panthercoach Martin Wild in dieser Saison schon des Öfteren gesehen – keine große Überraschung, schließlich sind seine Brucker TuS-Handballer Tabellenzweiter. Doch nach dem 33:28 (15:15)-Erfolg in Horkheim schwang ein Stolz in der Stimme des Übungsleiters mit, den er sich für besondere Momente aufhebt. Ein solcher war die Partie bei den Baden-Württembergern, die sich selbst attestierten, ihr bestes Heimspiel in dieser Saison abgeliefert zu haben. „Das sagt einiges über das Niveau aus, das das Spiel hatte“, sagt Wild. Und es sagt auch einiges über die Leistung der Panther, die gegen den an diesem Abend top aufgelegten Gegner die Oberhand behielten.

„55 Minuten toller Handball“ und eine kleine Schwächeperiode

„Es ist beeindruckend, mit welcher Konzentration und Leidenschaft die Jungs Handball gespielt haben“, sagt Wild. „Und das nach einer schweren Woche.“ Der Coach spielt natürlich darauf an, dass ein Aufstieg in die 2. Bundesliga erstmals offiziell ins Reich des finanziell Unmöglichen verwiesen wurde. Auch wenn dies intern schon länger klar war: „Es ist schon noch einmal etwas anderes, wenn das zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen wird“, sagt der Übungsleiter.

Doch die Panther ließen sich sportlich davon in keiner Weise beeindrucken. Wild attestierte seiner Truppe eine regelrechte Gier, guten Handball zu zeigen. Und das konnte sie über fast die komplette Länge des Spiels auch umsetzen. Lediglich eine kleinere Schwächeperiode in der ersten Halbzeit hat Wild ausgemacht, als eine kleine Führung mit drei bis vier Toren verspielt wurde. Die Panther haderten in dieser Phase auch ein wenig mit strittigen Entscheidungen der Schiris. „Die restlichen 55 Minuten waren aber wirklich toller Handball“, sagt Wild.

Starker Rückraum trägt die Panther zum Sieg in Heilbronn

Vor allem der Rückraum tat sich dabei hervor. Johannes Stumpf war mit sieben Toren bester Brucker Werfer. Dahinter folgten Alexander Leindl mit sechs und Jonas Link mit fünf Treffern. Torhüter Sebastian Allmendinger räumte indessen nach einer starken ersten Halbzeit den Kasten, um dem zu Saisonende scheidenden Michael Luderschmid die Bühne zu überlassen. „Und das sind dann eben die Geschichten, die der Sport schreibt“, sagt Wild. Denn Luderschmid wurde zum mitentscheidenden Faktor für den Sieg.

Zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison haben die Panther damit nach wie vor alle Karten in der Hand, sowohl die Quali für den DHB-Pokal, als auch – bei etwas Schützenhilfe – die Meisterschaft in der 3. Liga. So oder so haben die Panther eine perfekte Ausgangsposition, um ihren scheidenden Spielern Luderschmid, Leindl und Yannick Engelmann im letzten Heimspiel einen rauschenden Abschied zu bereiten. (Andreas Daschner)