Handball: Routiniers der Brucker Panther knacken Aufsteiger Waiblingen - „Ein Arbeitssieg“

Von: Andreas Daschner

Teilen

Jonas Link erzielte acht Tore. © Andreas Daschner

Die Panther haben einen erfolgreichen Start in die neue Drittliga-Saison hingelegt. Die Brucker Handballer mussten sich aber gewaltig strecken.

Fürstenfeldbruck – Bei Aufsteiger Waiblingen feierte das Rudel von Coach Martin Wild einen 37:35 (19:16)-Sieg – trotz erschwerter Bedingungen, wie Wild betonte. Nicht nur dass Neuzugang Han Völker (verletzt) und Torjäger Felix Kerst (krank) fehlten. Auch Benedikt Kellner konnte nur eine Halbzeit lang mitmischen. Und auch das nicht mit voller Kraft. Der Neuzugang hatte früh zwei Zeitstrafen aufgebrummt bekommen und konnte in der Abwehr nicht mehr wie gewünscht zupacken. Die dritte Zeitstrafe – gleichbedeutend mit der roten Karte – kassierte er bereits in Spielminute 34, sein Debüt im Panther-Dress war damit vorzeitig beendet.

Coach Wild musste auf Kellners frühe Belastung natürlich reagieren. Die gewohnte aggressive Verteidigung war nicht mehr möglich, er stellte daher auf eine defensive 6:0-Formation um. Mit Erfolg. „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff“, konstatierte der Übungsleiter trotz anfänglicher Nervosität seiner Truppe. Mit der 19:16-Pausenführung war der Coach dennoch nicht ganz zufrieden. „Es hätten auch vier oder fünf Tore Vorsprung sein können“, sagte er – was den Panthern nicht schlecht zu Gesicht gestanden hätte. Denn der Drei-Tore-Vorsprung schmolz zu Beginn der zweiten Halbzeit weg wie ein Eiswürfel in der prallen Mittagssonne.

Die Routiniers übernehmen Verantwortung in schwieriger Phase

Der Start in Halbzeit zwei misslang den Bruckern jedenfalls gehörig. Wild sprach von einer „ganz schwachen Phase“. Waiblingen rückte den Panthern gehörig auf den Pelz, drehte das Spiel zwischenzeitlich sogar zum 21:20 beziehungsweise 22:21. Doch das sollte das letzte Mal sein, dass die Hausherren in Führung lagen. „Die Mannschaft hat die schwere Phase gut gemeistert“, sagt Wild. Vor allem die Routiniers schritten nun voran: Sebastian Meinzer, Johannes Stumpf und vor allem Jonas Link, der am Ende auf acht Tore (drei Siebenmeter) kam, übernahmen Verantwortung.

Aber auch die Youngster im stark verjüngten Panther-Team hatten ihre Momente. Der 17-jährige Florian Bernhard erzielte drei Treffer, Lucas Pichler kam auf zwei Tore. Cedric Riesner am Kreis attestierte Wild „ein Riesenspiel“. Sechs Tore standen am Ende auf dem Konto des 21-Jährigen. Im Tor präsentierten sich Sebastian Allmendinger und Ivan Bilic mit Licht und Schatten – wobei Allmendinger vor allem in der Schlussphase wichtige Paraden zeigte. Am Ende war es Philipp Hlawatsch, der eine Sekunde vor Schluss den 37:35-Endstand herstellte. „Ein Arbeitssieg, aber ein verdienter Erfolg“, sagt Wild. „Moral und Einsatzbereitschaft haben bei uns gestimmt.“ (Andreas Daschner)