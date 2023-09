Handball: Jugend forscht bei den Brucker Panthern - „Haben nach wie vor eine gute Mannschaft“

Von: Andreas Daschner

Von zahlreichen gestandenen Spielern musste sich Panther-Trainer Martin Wild (r.) nach der vergangenen Saison verabschieden. © Andreas Daschner

Die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck starten am Samstag mit einem stark verjüngtem Kader in die neue Saison. Erster Gegner: Waiblingen.

Fürstenfeldbruck – Die Panther sind wieder los: Am Samstag, 19 Uhr, starten die Brucker TuS-Handballer bei Aufsteiger Waiblingen in die neue Drittligasaison. Und die wird nach einem personellen Umbruch alles andere als ein Zuckerschlecken. Coach Martin Wild will mit seiner Truppe trotzdem wieder eine gute Rolle spielen.



Der Aderlass bei den Panthern war groß: Mit Torhüter Michael Luderschmid, Kapitän Yannick Engelmann, Linkshänder Alexander Leindl, Urgestein Gianni Huber, Abwehrchef Florian Scheerer und Kreisläufer Ole Schwagerus hat eine illustre Runde die Panther verlassen. Bereits während der abgelaufenen Spielzeit hatte sich zudem Julian Prause verabschiedet.

Den sieben Abgängen stehen zwar fünf Neuzugänge gegenüber. Die entstandenen Lücken zu schließen, wird jedoch schwer – zumal auch das Verletzungspech bereits zugeschlagen hat. Han Völker, einziger Linkshänder im Kader, fällt mit einer schweren Fußverletzung lange aus. Und Torjäger Felix Kerst fehlt wegen eines Infekts auf unbestimmte Zeit.

Neuzugänge senken den Altersschnitt

Bleiben als Neue noch der erfahrene Benedikt Kellner sowie Rechtsaußen Florian Bernhard, Linksaußen Lucas Pichler und Torhüter Felix Müller – allesamt aus der Kategorie junge Talente. Pichler und Müller sind 20, Bernhard ist gar erst 17 Jahre alt. „Wir wollen diese Spieler an das Drittliganiveau heranführen“, sagt Wild.

Überhaupt könnten sich die Brucker heuer angesichts des Kaders fast schon Jungpanther nennen – vor allem auf den Positionen rund um den Kreis. Auf Linksaußen werden sich Pichler und Marco Silvestri die Arbeit teilen, auf Rechtsaußen Valentin Schell und Bernhard. Die Kreisläufer Cedric Riesner und Benedikt Damm haben zwar schon Drittliga-Erfahrung, sind aber noch jung. Und auch im Tor sind nach dem Karriereende von Luderschmid mit Sebastian Allmendinger und Ivan Bilic zwei Talente gefordert. Müller wird als Nummer drei in die Saison starten.



Der HSC Coburg wartet in Pokalrunde zwei Ein bayerisches Derby gibt es zum Auftakt der Panther in der DHB-Pokal-Hauptrunde. In Runde eins hatten die Brucker ein Freilos – sehr zum Leidwesen von Trainer Martin Wild, da den Bruckern dadurch ein Test unter Wettkampfbedingungen weggefallen ist.

Deshalb greifen sie nun in Runde zwei ins Geschehen ein, und zwar mit einem Heimspiel gegen die Oberfranken vom HSC Coburg. Bei den Panthern freut man sich über das attraktive Los. Die Partie wird am Mittwoch, 13. September um 20 Uhr im Pantherkäfig ausgetragen.

Nur im Rückraum gibt‘s viel Erfahrung

Immerhin im Rückraum tummelt sich reichlich Erfahrung: Namen wie Johannes Stumpf, Jonas Link, Sebastian Meinzer und eben Neuzugang Kellner sind in Handball-Deutschland längst etabliert. Interessant ist nach Völkers Verletzung aber die Besetzung im rechten Rückraum. „Dort werden wir wohl viel rotieren“, sagt Wild. Und zwar mangels Alternativen mit Rechtshändern wie Philipp Hlawatsch, Manuel Riemschneider, Kellner oder Stumpf.



Die Vorbereitung lief für Wild auch durch die Ausfälle nicht immer rund. Gegen Ligakonkurrent Erlangen II setzte es zum Beispiel eine knappe 31:32-Niederlage. Immerhin ist aber die Generalprobe gegen den EHF-Cup-Teilnehmer Meran aus Südtirol geglückt. Am Ende stand ein 39:35-Erfolg.



Brucker sind heuer nur Außenseiter

„Wir haben auch nach wie vor eine gute Mannschaft – keine Frage“, sagt Wild. Dennoch warnt der Übungsleiter davor, von den Panthern eine ähnliche Rolle wie in den zurückliegenden Drittliga-Spielzeiten zu erwarten, als die Brucker an der Tabellenspitze mitmischten. „Wir gehen natürlich positiv in die Saison, die aber ungleich schwerer als zuletzt werden wird“, sagt Wild.



Als Ligafavoriten sieht der Panthercoach die Zweitligaabsteiger Konstanz und Würzburg sowie Oppenweiler, die allesamt unter Profibedingungen arbeiten. Dahinter wird es ganz eng, einen klaren Abstiegskandidaten macht Wild nicht aus. Auch keinen der Aufsteiger – womit man beim Samstagsgegner wäre.



„Waiblingen hat eine erfahrene Mannschaft mit einer robusten 6:0-Abwehr und einem herausragenden Tempospiel“, weiß Wild. „Das wird gleich mal ein echter Prüfstein – zumal es immer undankbar ist, am ersten Spieltag bei einem Aufsteiger anzutreten.“ (Andreas Daschner)