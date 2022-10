Meister empfängt Vize-Meister: HCD Gröbenzell muss gegen noch ungeschlagene Allensbacher ran

Von: Dieter Metzler

„Es wird ein richtiges Spitzenspiel“, sagt HCD-Trainer Stefan Weidinger. Er stellt seine Mannschaft auf einen in der Offensive extrem vielseitigen Gegner ein. © Peter Weber

Der Meister und der Vize-Meister aus der Vorsaison treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander: Der HCD Gröbenzell und der SV Allensbach.

Gröbenzell – Mit dem bis dato ungeschlagenen SV Allensbach tritt am Samstagabend in der Paul-Barth-Halle eine Mannschaft an, die dem HCD Gröbenzell alles abverlangen wird. Das Team von Cheftrainer Oliver Lebherz fegte zuletzt die HSG Würm-Mitte mit 41:18 aus der Halle. Dabei trugen sich elf verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste ein. Das macht die Mannschaft schwer ausrechenbar.

„Es wird ein richtiges Spitzenspiel“, sagt HCD-Coach Weidinger. Allensbach spielt seit Jahren oben mit, wurde vergangene Saison hinter dem HCD Vizemeister. Aber die Gröbenzellerinnen setzen auf ihren Heimvorteil. „Wir haben zu Hause aber in unserer Halle in der vergangenen Saison kein Spiel verloren, und auch in dieser Saison, einmal abgesehen von dem auswärts in Bruck absolvierten Heimspiel, auch nicht“, sagt Weidinger. „An diese Serie wollen wir anknüpfen.“ Weidinger erwartet ein hartes Match, das beiden Mannschaften alles abverlangen wird. „Ich denke, es wird bis zum Schluss ein ganz enges Spiel“, so der HCD-Coach. In der vergangenen Saison konnte der HCD den Allensbacher Hühnern zu Hause mit 26:21 die höchste Niederlage der Saison zufügen. Das Rückspiel am Bodensee verloren die Gröbenzellerinnen mit 28:30 recht knapp.

Der SV Allensbach brilliert nach seinem Umbruch

Seitdem hat sich bei Allensbach viel getan. Acht Spielerinnen der vergangenen Saison sind nicht mehr mit dabei. Viele nue Gesichter sind hinzugekommen. Dennoch hat sich die neuformierte Mannschaft bereits gefunden. „Für uns ist das Spiel in Gröbenzell ein echter Gradmesser, um weiterhin zu sehen, wo wir stehen“, erklärt Andreas Spiegel, Vorsitzender der Allensbacher Frauen und sportlicher Leiter. „Der Auftakt nach dem Umbruch war sehr positiv für uns, in Gröbenzell erwartet uns aber eines der schwersten Auswärtsspiele.“

Für einen besonderen Reiz. in der Partie sorgt auch ein Geschwister-Duell. Die derzeit beste Torschützin des HCD, Jana Epple, trifft auf ihre Schwester Laura, die im Allensbacher Team steht. Großen Respekt haben die Allensbacher auch vor Saskia Putzke, der ehemaligen Erstliga-Spielerin in den Reihen der Gröbis. (Dieter Metzler)