Der HCD Gröbenzell empfängt die HSG Würm-Mitte zum Derby der Drittliga-Überflieger

Von: Dieter Metzler

Hartes Durchkommen: Hier müht sich Gröbenzells Saskia Putzke (blaues Trikot) im Heim-Derby der Vorsaison gegen die Abwehrreihe der HSG Würm-Mitte. © Peter Weber

Ein Leckerbissen erwartet Handball-Fans am Samstag. Die formstarken Gröbenzellerinnen empfangen die ebenso euphorische HSG Würm-Mitte.

Gröbenzell – Nach zwei Wochen Spielpause empfängt der HCD Gröbenzell am Freitagabend, 18.15 Uhr, zum dritten Mal in dieser Saison einen Gegner in der Brucker Wittelsbacherhalle. Die HSG Würm-Mitte kommt zum Derby. Die Paul-Barth-Halle in Gröbenzell ist wegen des Bücherflohmarkts für die Drittliga-Mannschaft an diesem Wochenende erneut tabu. „Die Brucker Halle ist inzwischen zu unserer zweiten Heimat geworden“, meinte dazu HCD-Trainer Stefan Weidinger. „Wir haben keine Probleme, dort zu spielen.“

Mitte Oktober kehrte der Drittligameister der vergangenen Saison mit einem 29:23-Erfolg von den Wildkatzen aus Gräfelfing zurück. Es war seinerzeit ein schweres Stück Arbeit für die Gröbenzellerinnen. Vor allem Carolin Hübner bekamen sie nicht in den Griff. Sie allein erzielte gegen den HCD neun Tore.

Stefan Weidinger: „Würm-Mitte ist wohl die größte Überraschung der Liga“

„Dass wir Würm-Mitte nicht aus der Halle schießen, das ist auch diesmal klar“, meinte Weidinger Er hat natürlich mitbekommen, dass die HSG zuletzt den ärgsten Verfolger der Gröbis, den TSV Wolfschlugen, in eigener Halle fast schon sensationell mit 36:26-Toren aus der Halle geschossen hat. Dadurch hat sich der knappe Vorsprung von nur einem Punkt der Gröbis auf Wolfschlugen auf drei erhöht. „Würm-Mitte ist wohl die größte Überraschung der Liga“, meinte der HCD-Trainer. „Wir haben größten Respekt vor der Mannschaft und gehen extrem demütig an die Sache heran.“ In der Tat stehen sich mit dem HCD und der HSG die momentan stärksten Drittliga-Teams gegenüber. Für beide Mannschaften ist die Begegnung ein Schlüsselspiel, in welche Richtung die Reise geht.

Die Gröbis haben sich in den zwei Wochen Faschingsspielpause intensiv auf die Begegnung vorbereitet. Bis auf Sina Fischer steht Weidinger der komplette Kader zur Verfügung. Allerdings müssen sich die Gröbenzellerinnen auch nicht verstecken und können mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Wenn sie ihre Stärken abrufen können, sollte der HCD-Express nicht ins Stottern geraten. Wer in Allensbach, einer Spitzenmannschaft in der 3. Liga, 40 Tore erzielt, vor dem dürften auch den Gästen aus der Nachbarschaft großen Respekt haben. (Dieter Metzler)