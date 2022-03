Harter Brocken für den HCD Gröbenzell: Eine zweite Garde mit Zweitliga-Spielerinnen

Teilen

Haben sich taktisch was überlegt: Coach Stefan Weidinger (links) und sein Co Harald Fischer vor dem Spiel am Samstag gegen Göppingen. © Peter Weber

Eine schwierige Aufgabe erwartet die Handballerinnen des HCD Gröbenzell. Am Samstag empfangen sie Frisch Auf Göppingen II.

Gröbenzell – Zuletzt stand der HCD Gröbenzell beim TS Herzogenaurach am 13. Februar auf der Platte, weil das anschließende Heimspiel gegen den TSV Haunstetten verlegt wurde. Auf einen Nachholtermin haben sich die beiden Drittligisten noch nicht geeinigt. Ins Auge gefasst ist der 25. März, 20 Uhr.

Auch wenn Handball die schönste Nebensache der Welt sei, wie der HCD auf seine Homepage schreibt, so sind die Gedanken derzeit bei den Menschen in der Ukraine. „Es fällt uns deshalb auch schwer, die richtigen Worte für die Spielankündigung zu finden“, heißt es weiter. „Wir freuen uns natürlich, wenn Ihr dabei seid“, richtet sich der HCD an die Zuschauer, die am Samstagabend, 18.15 Uhr das Spiel gegen den Göppingen in der Wildmooshalle verfolgen wollen. „Sicherlich mit dem Bewusstsein und der besonderen Wertschätzung dafür, dass uns das möglich ist.“ Wer nicht in die Halle kommen kann, der hat die Möglichkeit, das Spiel auf dem Live-Stream zu verfolgen.



Trotz all dieser äußeren Umstände gilt aber die ganze Konzentration der Gröbis dem Heimauftritt gegen die Gäste aus Baden-Württemberg. Im Hinspiel trennte man sich denkbar knapp, als der HCD mit einem 30:29-Sieg zwei Punkte aus Göppingen entführen konnte. „Ich erwarte ein ähnlich enges Spiel“, sagt HCD-Coach Stefan Weidinger. Es könnte gar für die Gröbis noch schwieriger werden, weil die 2. Bundesliga pausiert und der Tabellenfünfte sich mit Zweitliga-Spielerinnen verstärken könnte. „Dann wird es noch schwieriger, den Gegner auszurechnen“, so Weidinger. Er muss auf Kreisläuferin Verena Obermeier verzichten muss und kann mit Sarah Werthmüller auf nur eine Linkshänderin zurückgreifen. Ihr diesjähriges Debüt feiert dagegen Co-Trainer-Tochter Sina Fischer. (Dieter Metzler)