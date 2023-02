Gröbenzells Punkte-Puffer wächst: Der HCD schlägt Allensbach - Wolfschlugen patzt

Von: Dieter Metzler

Zur Spielerin des Spiels avancierte Gröbenzells Kirsten Walter (am Ball). © Jörg Gettwart

Der Traum von der erneuten Meisterschaft wird immer realer. Die Handballerinnen des HCD Gröbenzell gaben sich auch in Allensbach keine Blöße.

Gröbenzell – Still und leise schleicht sich der HCD Gröbenzell von der Konkurrenz davon. Mit einem 40:30 (17:14)-Sieg kehrte die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger aus Allensbach zurück. Mit dem Sieg verteidigten die Gröbenzellerinnen nicht nur die Tabellenführung in der 3. Liga. Weil der ärgste Verfolger TSV Wolfschlugen sensationell gegen die HSG Würm-Mitte mit 26:36 verlor, konnte die HCD-Frauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf nunmehr drei Punkte weiter ausbauen.

Der Vorjahres-Meister aus Gröbenzell startete vor rund 200 Zuschauern in der Riesenberg-Sporthalle in Allensbach gut ins Spiel. Nach acht Minuten führte die Weidinger-Truppe schon mit 6:2. Die Gröbenzellerinnen hielten die Gastgeberinnen stets auf Distanz. Teilweise lag der HCD gar mit sechs Toren vorn. Trainer Weidinger sah sich in den ersten 30 Minuten deshalb nur einmal veranlasst, ein Timeout zu nehmen, als der Vorsprung kurzzeitig auf zwei Treffer zusammengeschmolzen war.

HCD-Coach Weidinger: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“

Auch im zweiten Durchgang gelang es dem Tabellenführer aus Gröbenzell in den ersten zehn Minuten nicht, davonzuziehen und für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die Mannschaft vom Bodensee ließ sich nicht abschütteln. Dann aber wuchs der Vorsprung Treffer um Treffer an, teilweise bis auf sieben Tore. Beim Schlusspfiff war es dann mit zehn Toren Unterschied doch deutlich geworden.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Weidinger nach dem Sieg. „Man sieht einfach welche Qualität im Kader steckt. Gegen Nellingen überragte eine Saskia Putzke, gegen Ebersberg eine Jana Epple und nun eine Kiki Walter.“ Und auch Youngster Sabrina Lipp erhielt ein Sonderlob des Trainers. Sie bekam mehr Einsatzzeiten und belohnte das mit fünf Toren.

Hohes Tempo über die gesamte Spielzeit führt zum Erfolg

Den Schlüssel zum Erfolg sah Weidinger in erster Linie durch die vielen Wechsel. „Dadurch konnten wir über die gesamte Spielzeit ein hohes Tempo gehen.“ Die 30 Gegentore störten den HCD-Coach nicht. „Schnelle Angriffe ermöglichen dem Gegner Gelegenheit zu Gegentoren. Mich freut vielmehr, dass wir 40 Treffer erzielten.“ Das private Duell der Geschwister Jana und Laura Epple entschied die Allensbacherin mit neun Toren gegenüber der Gröbenzellerin Jana, die sechs Treffer erzielte. Beste Werferin auf Seiten des HCD war diesmal Kirsten Walter mit sieben Toren.

Das nächste Heimspiel des HCD findet am Samstag, 25. Februar, statt. Zum zweiten Mal in dieser Saison empfangen die Gröbis mit der HSG Würm-Mitte den derzeitigen Überflieger nicht in ihrer gewohnten Paul-Barth-Halle, sondern müssen wegen des Bücherflohmarkts in die Wittelsbacherhalle in Bruck ausweichen. Anwurf ist wie gewohnt um 18.15 Uhr. (Dieter Metzler)