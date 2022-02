Vor Herzogenaurach-Partie: HCD Gröbenzell verlängert mit Schlüsselspielerinnen

Weiter im Diensten des HCD: Die Gröbenzeller können auch in Zukunft auf Kirsten Walters Offensivtalent (in Blau) setzen. © Peter Weber

Die Mission Aufstieg geht für die Frauen des HCD Gröbenzell weiter. Am Sonntag geht es zum Tabellensiebten TS Herzogenaurach.

Gröbenzell – Nachdem der HCD am vergangenen Wochenende zwangsweise pausieren musste, weil der Gegner TuS Steißlingen die Begegnung coronabedingt kurzfristig absagte, steht für den Tabellenführer aus Gröbenzell am Sonntag ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Reise führt die Gröbis zum Tabellensiebten ins mittelfränkische Herzogenaurach. Anwurf in der Halle des Gymnasiums ist um 16 Uhr.

Schon vor dem Spiel gab es positive Nachrichten aus dem Gröbenzeller Lager. Mit Kirsten Walter, Belen Gettwart und Saskia Putzke haben die ersten drei Spielerinnen ihr Bleiben für kommende Saison zugesagt. Zum aktuellen Spiel in Herzogenaurach hat sich die Lage im Kader der Gröbis allerdings nicht entspannt. Nach wie vor fehlen Sina Fischer, Bea Mazzucco, Tine Königsmann und Diana Feles. Und auch Torhüterin Theresa Bauer kann die Reise in Mittelfränkische nicht mitmachen. Wieder dabei im Kader ist Jana Epple. „Wir profitieren wirklich von unserem breit aufgestellten Kader“, sagt Trainer Stefan Weidinger.

Gröbenzell stellt sich auf kampfbetontes Spiel ein

In Herzogenaurach erwartet der HCD-Chefcoach ein kampfbetontes Spiel. Die Gastgeber stehen auf dem ersten Abstiegsplatz und benötigen jeden Punkt. „Wir müssen also von Beginn an hellwach sein“, sagt Weidinger. „Im Hinspiel haben wir unser Tempospiel sehr gut auf die Platte bringen können. Das wollen wir auch diesmal versuchen.“ Ausschalten sollten die Gröbis vor allem Laura Brockschmidt, die mit 88 Toren erfolgreichste Werferin von Herzogenaurach. Im Hinspiel gelang es den HCD-Frauen zumindest halbwegs, die Kreise der gefährlichen Angreiferin zu stören, die damals nur fünfmal treffen konnte.

Nachdem zwei Drittel der Saisonspiele absolviert sind, nimmt das Thema Aufstiegsrunde beim HCD langsam Fahrt auf. Bis zum 1. März müssen sich die Gröbenzeller melden, ob sie an an den Entscheidungsspielen teilnehmen möchten. „Wir befinden uns noch in Sondierungsgesprächen“, sagt Trainer Harald Fischer. Beim HCD will man wohl erst die Begegnung gegen den TSV Haunstetten am 19. Februar abwarten. (Dieter Metzler)