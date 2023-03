Der HCD Gröbenzell ist zurück an der Spitze: Sieg über Erlangen sichert auch die Aufstiegs-Playoffs

Von: Dieter Metzler

Bei ihrer Torhüterin Theresa Bauer (im roten Trikot) konnten sich die HCD-Spielerinnen auch in Erlangen bedanken. © Jörg Gettwart

Die Playoffs sind sicher, die Meisterschaft in Reichweite. Der HCD Gröbenzell ist in Erlangen in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Gröbenzell – Mit dem 34:29-Auswärtssieg beim HC Erlangen hat der HCD Gröbenzell am drittletzten Spieltag der Saison die Tabellenführung zurückerobert. Diese hatte er unter der Woche kurzzeitig an den ärgsten Verfolger TSV Wolfschlugen abgegeben. Zugleich haben die Gröbis zwei Spieltage vor dem Saisonende mit dem Sieg die Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga fix gebucht.

„Wir wollen aber auch unseren Meistertitel erfolgreich verteidigen“, sagt Trainer Stefan Weidinger. Dazu müssen die HCD-Frauen am kommenden Sonntag ihren letzten Heim-Auftritt gegen den TuS Steißlingen und das Saisonfinale beim bis dato sieglosen Schlusslicht HSG Leinfeld-Echterdingen gewinnen.

Torhüterin Theresa Bauer als sicherer Rückhalt

Nachdem die Weidinger-Truppe zuletzt gegen Würm-Mitte nicht über ein Unentschieden hinaus kam und gegen Wolfschlugen gar verlor, zeigte das Team am Samstag beim Tabellensiebten Erlangen wieder den gewohnt engagierten Auftritt. Man spürte, alle Spielerinnen wollten das Blatt wieder wenden und in die Erfolgsspur zurückkehren.

Nach einem zehnminütigem Abtasten hatte das HCD-Team Betriebstemperatur und zog bis zur Halbzeitpause kontinuierlich auf 18:12 davon. Die Abwehr und Torhüterin Theresa Bauer präsentierten sich wieder stabil. Nur zwölf Gegentore in 30 Minuten konnten sich sehen lassen. Im Angriff war Jana Epple eine Bank. Siebenmal vollstreckte sie im ersten Durchgang. Insgesamt war sie mit zwölf Toren erfolgreichste HCD-Werferin, darunter neun von neun Siebenmetern.

Der HCD wackelt kurz im zweiten Durchgang

In den zweiten 30 Minuten kam in die von beiden Mannschaften mit viel Leidenschaft geführte Begegnung eine gewisse Härte hinein. „Es wurde nicht unfair, aber doch hart“, meinte Weidinger. Denn auch für die Gastgeber ging es in dem Spiel um die Verteidigung des siebten Tabellenplatzes, der entscheidend für den sicheren Klassenerhalt ist. Und so schlich sich ins Spiel der Gröbis ein kurzzeitiger Bruch ein, sodass es doch noch einmal spannend wurde, als Erlangen bis auf zwei Treffer an den HCD herankam.

In der entscheidenden Schlussphase bewahrte das Weidinger-Team aber einen kühlen Kopf, und eine starke Theresa Bauer sorgte dafür, dass am Ende der 60 Minuten die Gröbenzellerinnen mit fünf Toren Vorsprung dann doch noch sicher den Auswärtssieg feiern konnten. Neben Jana Epple mit zwölf Toren trafen Lisa Salvermoser (sechs), Saskia Putzke (fünf), Belen Gettwart (vier), Verena Obermeier (zwei), Kirsten Walter (zwei) und Diana Feles, Katrin Friedrich, Isabel Kattner mit je einem Treffer ins gegnerische Tor. (Dieter Metzler)