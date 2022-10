Nach Sieg im Derby gegen die HSG Würm-Mitte: Der HCD Gröbenzell klettert in der Tabelle nach oben

Von: Dieter Metzler

Carolin Hübner (mit Ball) traf zwar neun Mal für die Gastgeber der HSG Würm-Mitte. Aber der HCD Gröbenzell gewann dennoch deutlich mit 29:23. © Dagmar Rutt

Die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenezll haben im Derby gegen die formstarke Mannschaft der HSG Würm-Mitte die Oberhand behalten.

Gröbenzell – Nach dem ungefährdeten 29:23-Derby-Sieg des HCD Gröbenzell am Samstagabend in Gräfelfing gegen den Starnberger Landkreisnachbarn HSG Würm-Mitte rückte die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger auf den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga vor. In zwei Wochen kommt es dann auswärts zum direkten Verfolgerduell gegen den Spitzenreiter TSV Wolfschlugen, der mit einem Punkt Vorsprung vor den Gröbis die Tabelle der 3. Liga anführt.

Nur langsam kam das Spiel der Gröbis am vergangenen Samstag in Schwung. Beide Mannschaften geizten zunächst mit Treffern. Nach sechs Minuten war gerade einmal auf jeder Seite ein Treffer gefallen. Als nach zwölf Minuten die Weidinger-Mädels beim 6:3 einen kleinen Vorsprung herausgeworfen hatten, nahmen die Gastgeber erstmals eine Auszeit. Das Time-out zeigte aber wenig Wirkung, denn der HCD zog bis fünf Minuten vor dem Pausengang beim 14:7 auf sieben Treffer Vorsprung davon. Dann musste der HCD drei Treffer in Folge hinnehmen und die Seiten wurden mit 14:10 gewechselt. „Dass wir Würm-Mitte nicht aus der Halle schießen, das war uns von Beginn an klar“, berichtete Harald Fischer, neben Weidinger Coach bei den Gröbis. „Die Mannschaft hat sich gegenüber der vergangenen Saison deutlich verstärkt, wie auch die letzten Ergebnisse zeigen.“

Gröbenzeller Torfrauen sind ein starker Rückhalt

Man sei konzentriert in das Spiel gegangen und habe sich in den zweiten 30 Minuten Schritt für Schritt absetzen können von den Gastgeberinnen. Mit zwei ebenbürtigen starken Torfrauen, Theresa Bauer in den ersten 30 Minuten und Antonia Thurner in der zweiten Halbzeit, habe man einen sicheren Rückhalt besessen. Thurner, die in Steyr studiert und eigens zum Spiel kam, wehrte unter anderem drei Siebenmeter ab. „Wir sind froh, dass sie uns unterstützt und die Reise-Strapazen auf sich nimmt, zumal Laura Cuperus verletzt ist“, ist Weidinger von der Einstellung seiner Torfrau begeistert.

Auch in den zweiten 30 Minuten hielt man die Gastgeber auf Distanz. Teilweise betrug der Vorsprung sieben Treffer (19:12). Als die Begegnung in die Schlussphase einbog, war der Vorsprung gar auf neun Treffer angewachsen (25:16) und entschieden.

HCD trotzt der schwierigen Personalsituation

Ein starkes Spiel zeigte Lisa Salvermoser, die bei ihren Vorstößen über Linksaußen fünfmal erfolgreich war. Am Ende gelang Würm-Mitte mit drei Treffern lediglich noch ein wenig Ergebnis-Kosmetik. „Wir haben in der Meistersaison die beste Abwehr gestellt, das ist auch heuer unser Credo“, so Fischer.

„Ich bin mit dem Verlauf des Spiels sehr zufrieden“, lautete Weidingers Fazit. „Aufgrund des dezimierten Kaders war uns klar, dass es nicht einfach werden würde. In der ersten Halbzeit gings noch ein bisschen enger zu, doch dann lief es wieder sehr gut.“ Jana Epple (6), Lisa Salvermoser (5) und Belen Gettwart (4) waren dieses Mal die erfolgreichsten Werferinnen auf HCD-Seite, bei Würm-Mitte ragte Carolin Hübner mit neun Treffern heraus. (Dieter Metzler)