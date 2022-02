Gröbenzell wacht erst nach der Pause auf: Der HCD tut sich in Herzogenaurach lange schwer

Die Spielerinnen des HCD (blaue Trikots) taten sich gegen Herzogenaurach lange schwer. © Peter Weber

Die Rockets-Girls vom TS Herzogenaurach hatten sich vorgenommen, den Tabellenführer HCD Gröbenzell zu ärgern. Und lange Zeit gelang das den Gastgebern.

Gröbenzell – Erst im zweiten Durchgang fand der HCD zur gewohnten Stärke zurück und fuhr am Ende einen standesgemäßen 28:17-Erfolg ein. Von einem Arbeitssieg sprach kurz nach Schlusspfiff Co-Trainer Harald Fischer. „Wir sind nicht mit der hundertprozentigen Konzentration ins Spiel gegangen. Die Abwehr stand, aber vorne waren wie nicht so treffsicher“, so Fischer. „Im zweiten Durchgang sind wir energischer zur Sache gegangen, haben hinten nichts mehr anbrennen lassen und vorne unsere Tore gemacht. Die Gegenwehr der Herzogenauracher war dann gebrochen.“

Bis dahin war es aber ein hartes Stück Arbeit . Der HCD musste in der ersten Viertelstunde regelmäßig einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der 6. Minute nahm Chef-Trainer Stefan Weidinger erstmals ein Timeout, um seine Mannschaft wachzurütteln.

Zur Halbzeit erspielt sich der HCD eine Zwei-Tore-Führung

Doch zunächst war die Maßnahme nicht von Erfolg gekrönt. Erst in der 16. Minute konnte der HCD mit 8:7 erstmals in Führung gehen und sich zwei Minuten vor der Halbzeitpause beim 11:9 einen kleinen Vorsprung erspielen. Mit dieser für beide Mannschaften schwachen Torausbeute ging es in die Halbzeitpause.

In den zweiten 30 Minuten erlebten die 120 Zuschauer dann den wahren Tabellenführer. Zwar konnten die Rockets-Girls nochmals zum 11:11 ausgleichen, aber vier Tore innerhalb von drei Minuten läuteten endgültig die Wende zugunsten der Gröbis ein. Mit einer weiteren Dreier-Serie zwischen der 48. und 50. Minute ließen die Weidinger-Mädels keinen Zweifel aufkommen, wer die Platte als Sieger verlassen würde. Mit dem neunten Sieg in Serie verteidigte der HCD seine Tabellenführung. Jetzt blicken die Gröbenzeller dem Topspiel am Samstag, 18.15 Uhr, gegen Haunstetten entgegen. (Dieter Metzler)