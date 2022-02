Der Spieltag der Rückkehrer: Panther-Kader füllt sich - Zuschauer wieder zugelassen

Von: Andreas Daschner

Eine kämpferische Leistung müssen die Brucker (schwarze Trikots) auch am Samstag abliefern. © Peter Weber

Gleich mehrere Comebacks auf und neben dem Spielfeld können die Panther vor dem Heimspiel gegen Söflingen vermelden.

Fürstenfeldbruck – Das Lazarett der Brucker TuS-Handballer leert sich nach dem spielfreien Wochenende, dafür füllen sich die Ränge im Pantherkäfig wieder. Und das schon am Samstag, 19.30 Uhr, bei der Partie gegen die Gäste aus dem Ulmer Stadtteil.

Zu Comeback Nummer eins sagt Coach Martin Wild: „Das tut uns richtig gut.“ Gemeint ist die Rückkehr der Fans in die Wittelsbacher Halle. Deren 200 konnten bereits in den vergangenen Partien rein. Doch nun wurden die Corona-Vorgaben weiter gelockert. Der Pantherkäfig darf wieder zu 50 Prozent ausgelastet werden. Das sind knapp 500 Personen. Damit dürfen nun auch wieder Zuschauer ohne Dauerkarte in die Halle. „Das ist auch in finanzieller, vor allem aber emotionaler Hinsicht sehr wichtig für uns“, sagt Wild. Er hofft freilich auf quasi ausverkauftes Haus. Und darauf, dass die alte Stimmung auch gleich wieder aufkommt. „Das motiviert zusätzlich.“

Sebastian Meinzer hofft auf Kurzeinsatz

Comeback Nummer zwei betrifft den Rückraum der Panther. Sebastian Meinzer ist nach langem Ausfall wieder mit an Bord. „Er wieder voll trainiert“, sagt Wild. Dabei hat Meinzer einen guten Eindruck hinterlassen. „Zumindest für einen Kurzeinsatz wird es reichen“, sagt Wild.

Comeback Nummer drei gab es bei den Trainingseinheiten: Alexander Leindl ist nach seinem Kreuzbandriss wieder mit Ball in der Hand in Trainingsaktion zu sehen. Für eine Rückkehr in den Spielbetrieb ist es freilich noch zu früh. Aber Wild ist guter Dinge, dass sein Linkshänder in den verbleibenden fünf Spielen der Vorrunde noch einmal angreifen kann.

Für Benedikt Hack kommt Comeback wohl zu früh

Ob es ein viertes Comeback gibt, entscheidet sich hingegen erst kurzfristig: Benedikt Hack soll sich vor dem Spiel zumindest mal aufwärmen. Der Flügelspieler fehlte zuletzt auch lange verletzt. Ob es auch bei ihm zu einem Kurzeinsatz wie bei Meinzer reicht, ist noch offen. „Vielleicht ist es auch noch einen Tick zu früh“, sagt Wild.

Für die Zuschauer gilt am Samstag weiterhin die 2G-Plus-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Halle. Ausgesetzt ist hingegen die Abstandsregel. Die Pantherverantwortlichen raten ihren Fans dennoch dazu, genügend Platz zum Nebenmann zu lassen. (Andreas Daschner)