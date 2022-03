Panther blicken nach Sieg über Blaustein schon in die Zukunft

Von: Andreas Daschner

Lange taten sich die TuS-Panther (in den schwarzen Trikots) gegen das Tabellenschlusslicht Blaustein schwer. Doch am Ende stand ein standesgemäßer Heimsieg für die Brucker. © Peter Weber

Mit dem Ergebnis beim 35:20 (14:10)-Sieg seiner Panther gegen Blaustein war Coach Martin Wild am Ende sehr zufrieden. Mit dem Spiel an sich nur teilweise.

Fürstenfeldbruck – Lange Zeit merkte man den Panthern an, dass das Verpassen der Aufstiegsspiele wohl ein kleines Motivationsloch gerissen hat. Weil die Brucker TuS-Handballer das aber überwanden und den Tabellenletzten am Ende doch standesgemäß besiegten, blieb am Rande der Partie sogar Zeit auf ein paar Ausblicke auf die Zukunft. Benedikt Hack zum Beispiel freut sich schon darauf, wieder mehr Spielzeit zu sammeln. Der Rechtsaußen war lange Zeit verletzt, feierte in Konstanz sein Comeback und präsentierte sich gegen Blaustein erstmals nach seiner Rückkehr wieder im Pantherkäfig den Fans. Mit seiner Leistung zeigte Hack sich dabei ganz zufrieden. „Nach so langer Zeit gibt es noch ein paar Abstimmungsprobleme“, sagt er. „Aber das Zusammenspiel kommt mit mehr Spielzeit schon wieder. Körperlich sei er jedenfalls „fast wieder bei 100 Prozent“.

Bei der Ursachensuche, warum sich die Panther gegen Schlusslicht Blaustein lange schwer getan haben, muss Hack ein wenig überlegen. Letztlich machte er aber die Chancenverwertung zumindest als einen Faktor aus. Denn gerade zu Beginn hatten die Brucker gleich mehrere freie Würfe vergeben. „Das ist ein Problem, das uns die ganzen letzten Spiele verfolgt und uns teilweise das Genick gebrochen hat“, sagt der Flügelspieler – um dann wieder einen Blick aufs Endergebnis auf der Anzeigetafel zu werfen: „Bei einem 35:20 heute kann man aber eigentlich nicht meckern.“

Kreisläufer der zweiten Garde überzeugt auch im ersten Team

Nichts zu kritisieren dürfte auch Ole Schwagerus haben. Der Kreisläufer der zweiten Garde ist einer der Entdeckungen dieser Saison und spielt sich immer mehr im Kader der Drittliga-Mannschaft fest. Dementsprechend ist er mit dem Verlauf der zurückliegenden Wochen aus seiner persönlichen Sicht zufrieden – „auch wenn ich eine kleine Schwächephase hatte, an der ich noch arbeiten muss“, wie der Kreisläufer sagt. Gegen Blaustein sah es seiner Ansicht nach aber schon wieder besser aus. Immerhin war er gegen die Baden-Württemberger dreimal erfolgreich. Und auch in der Defensive stand er seinen Mann.

Die von ihm angesprochene Schwächephase sieht Schwagerus vor allem in einem mentalen Problem begründet: „Manchmal stehe ich mir selbst im Weg.“ Mit der Unterstützung seiner Teamkollegen will er das aber schnell überwinden und in der kommenden Spielzeit eine feste Größe im Kader der ersten Garde werden. „Ich darf bei der Vorbereitung der ersten Mannschaft voll mitmachen“, berichtet Schwagerus und verspricht schon jetzt: „Ich werde viel arbeiten, um noch besser aus der Sommerpause zurückzukommen.“ (Andreas Daschner)