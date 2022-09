TuS Fürstenfeldbruck: Souverän gegen Baden-Baden, aber mit Luft nach oben

Von: Andreas Daschner

Teilen

Nicht zu stoppen waren die Panther von den Gästen aus Baden-Baden. © Peter Weber

Geglückter Ligaauftakt für die Panther: Eine Woche nach dem Pokal-Erfolg feierten die Brucker TuS-Handballer im Ligaspiel gegen Baden-Baden einen Sieg.

Fürstenfeldbruck – Das 28:23 (16:12) kam recht souverän zustande. Allerdings war man sich im Pantherlager einig: Das war noch nicht die beste Leistung, die die Mannschaft zeigen kann. Die Aussagen nach dem Spiel ähnelten sich doch sehr. Coach Martin Wild meinte: „Es lief sicher noch nicht alles komplett rund bei uns.“ Johannes Stumpf sah „noch viel Luft nach oben“. Und Manuel Riemschneider erklärte: „Das war heute sicher nicht unser bestes Spiel.“ Glücklich über den Sieg waren freilich aber alle drei.

Zunächst laufen die Brucker einem Rückstand hinterher

In der Abwehr ein wenig zu offensiv hat Stumpf die Panther gesehen – wenngleich die Defensivleistung ansonsten „einigermaßen okay“ gewesen sei. Dazu sei es im Angriff nicht ganz so rund gelaufen, wie noch im Pokal. Was aber auch an den Gästen lag, wie Wild betont: „Die Baden-Badener haben uns mit Aggressivität und ihrer Abwehr doch vor Probleme gestellt.“ Und so mussten die Brucker Anfangs sogar einem Rückstand hinterher laufen.

Doch nach einer Auszeit lief es dann besser, die Panther drehten die Partie mit einem kleinen Lauf – und ließen die Gäste anschließend nicht mehr wirklich ins Spiel kommen. Zwar gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal eine kurze Wackelphase. Aber die Überstanden die Panther, ohne ernsthaft in Bedrängnis zu geraten.

Johannes Stumpf: „Noch ein bisschen stockend, aber es wird besser“

Das liegt auch daran, dass Stumpf nach einjähriger Pause immer besser ins Spiel zurückfindet. „Noch ein bisschen stockend“ bezeichnet der Rückraumspieler seine eigene Leistung. „Aber es wird besser.“ Stumpf zog auch gleich eine Analogie zur Partie gegen Baden-Baden: „Das Spiel war ein bisschen wie mein Start: stotternd.“ Aber wichtig sei erst einmal, dass die Panther mit einem Sieg in die Saison gegangen sind.

Ebenfalls seine Rolle im Team findet Riemschneider so langsam – wenn auch auf einer für einen Rechtshänder ungewohnten Position: im halbrechten Rückraum. Der Eichenauer hat in der vergangenen Saison in Günzburg erste Drittliga-Erfahrung gesammelt. „Ich habe dort auch schon schon viel auf rechts gespielt und kann da mein Spiel ganz gut zur geltung bringen“, sagt er. Das mache die Panther flexibler. Ansonsten freut sich Riemschneider sichtlich, dass er sich wieder in seinem Heimatlandkreis zeigen kann: „Ich bin zufrieden hier und es läuft gut.“ (Andreas Daschner)