TuS Fürstenfeldbruck: Panther gewinnen irren Krimi gegen Horkheim

Von: Andreas Daschner

Die Abwehr steht: In der Schlussphase verhinderten Brucks Verteidiger um den überragenden Florian Scheerer (2.v.r.) den drohenden Ausgleich der Gäste aus Horkheim. © Peter Weber

Was war das für ein irrer Handball-Krimi, den die knapp 700 Zuschauer im Fürstenfeldbrucker Pantherkäfig zu sehen bekamen?

Fürstenfeldbruck – Buchstäblich in letzter Minute fiel die Entscheidung zugunsten der Panther. Erfolgsgaranten waren die Rückraumspieler, die ihre hoch gehandelten Horkheimer Gegenüber an diesem Abend knapp ausstachen. Viel war vor dem Spiel von Horkheims Rückraum-Trio Nick Fröhlich, Oskar Neudeck und Louis Mönch gesprochen worden. Zurecht, wie sich im Spitzenspiel zeigte. Die drei erzielten zusammen 13 Tore gegen die Brucker. Doch die hatten selbst ein Dreiergespann im Rückraum, das das kleine, aber entscheidende Quäntchen besser war.

Johannes Stumpf, Sebastian Meinzer und Alexander Leindl kamen auf 15 Tore – wobei Stumpf und Meinzer auch noch die finalen Treffer der Partie erzielten: das 32:31 und das 33:31 – die Entscheidung. „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gegen sie zu spielen“, sagte Stumpf nach der Partie über das Duell mit Fröhlich, Neudeck und Mönch. „Vor allem mit den Zuschauern im Rücken.“

„Alter Mann“ Sebastian Meinzer übernimmt Verantwortung

Die Fans ließen angesichts der engen und hochklassigen Partie die viel gefürchtete „Hölle des Südens“ im Pantherkäfig wieder aufleben. Beflügelt davon war offenbar einmal mehr Sebastian Meinzer, den Coach Martin Wild in besonderer Weise adelte: „Im Angriff hat einmal mehr unser alter Mann Sebi Meinzer Verantwortung übernommen.“ Acht Tore gegen eine erwartet giftige Horkheimer Abwehr waren für einen „alten Mann“ – Meinzer wird Anfang Februar 32 Jahre alt – eine beachtliche Ausbeute.

Am Ende war es aber nicht nur die Treffsicherheit der Rückraum-Routiniers, die den Panthern den Sieg sicherte. Denn nach Meinzers Treffer zum 32:31 hatten die Gäste lange Ballbesitz. Sie versuchten alles, rannten sich aber immer wieder in der von Florian Scheerer überragend organisierten Brucker Abwehr fest.

Tobias Prestele: „Es hat Spaß gemacht, so einen Abwehrfight anzunehmen“

„Es hat Spaß gemacht, so einen Abwehrfight anzunehmen“, sagt Tobias Prestele, der wie so oft mitten im Defensivgeschehen zu finden war. Wie geht man eine Schlussphase an, in der jedes Tor das entscheidende sein kann? „Du versucht, einfach nur alles reinzuhauen, damit du hinten keinen reinkriegst“, sagt Prestele. „Und dann musst du vorne eins machen, um den Gegner wieder unter Druck zu setzen.“

Am Ende machten die Panther das den entscheidenden Tick besser – auch wenn Panthercoach Wild nicht ganz zu unrecht das Glück des Tüchtigen in der einen oder anderen Situation auf Seiten der Brucker sah. „Beide Teams haben aufopferungsvoll gekämpft, und das Spiel hätte gut und gerne auch Unentschieden ausgehen können“ sagte Wild und zog sein Fazit: „Tolles Spiel, super Emotionen – und das glücklichere Ende für uns.“ (Andreas Daschner)