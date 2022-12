TuS Fürstenfeldbruck: Personallotterie vor dem Spitzenspiel gegen Oppenweiler

Von: Andreas Daschner

Einsatz fraglich: Ob Alexander Leindl gegen Oppenweiler auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. © Peter Weber

Vor dem Duell mit Oppenweiler stehen hinter den Einsätzen von zahlreichen Panther-Spielern noch Fragezeichen. Aber immerhin kehrt ein Torjäger zurück.

Fürstenfeldbruck – Kann er, oder kann er nicht? Diese Frage stellt sich für Coach Martin Wild vor dem Spiel seiner Panther gegen Oppenweiler am Samstag, 19.30 Uhr, gleich mehrfach. Denn bei mehreren Spielern ist unklar, ob sie beim Spitzenspiel auf der Platte stehen können.

Klar ist: Für Sebastian Meinzer (Schambeinentzündung) und Philipp Hlawatsch (Nasenbeinbruch) ist das Handballjahr 2022 beendet. Und auch Torhüter Ivan Bilic wird am Samstag wegen einer Knieverletzung fehlen. Bei einem Quartett jedoch ist die Lage nicht so eindeutig. Alexander Leindl und Gianni Huber (beide krank) konnten unter der Woche gar nicht trainieren.

Gute Nachricht: Felix Kerst kehrt zurück

Bei Johannes Stumpf (Wade) war ebenso wie bei Jonas Link (Adduktoren) nur ein dosierter Einsatz möglich. Bei beiden hofft Wild, dass die medizinische Abteilung sie bis Samstag hinbekommt. Bei Link ist Wild zumindest „vorsichtig optimistisch, dass es für einen Kurzeinsatz reicht“. Immerhin gibt es eine positive Nachricht aus dem Lazarett: Linksaußen Felix Kerst packte im Training wieder voll mit an und kann gegen Oppenweiler wieder daran arbeiten, sein Trefferkonto auszubauen.

Da die Panther aber nicht in Bestbesetzung auflaufen können, stellt Wild die Favoritenrolle zumindest zur Diskussion – wenngleich die Brucker von den jüngsten vier Begegnungen mit Oppenweiler drei für sich entscheiden konnten. Allerdings treten die Baden-Württemberger inzwischen deutlich offensiver auf, wenn es um einen möglichen Aufstieg geht.

Oppenweiler entlässt überraschend Trainer

„Sie gehen das Thema ernsthaft an“, sagt Wild – und hat dabei auch eine unerwartete Maßnahme bei den Gästen registriert: Coach Matthias Heineke, den Wild gut von diversen Lehrgängen kennt, musste nach mehr als sechs Jahren beim HC überraschend seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger wird Daniel Brack aus Pfullingen – aber erst zur kommenden Saison.

Bis dahin, und damit auch beim Spiel in Bruck, trainiert Interimscoach Volker Blumenschein die Truppe aus Oppenweiler. Ob der Trainerwechsel nun eher Unruhe oder neue Impulse bringt, will Wild nicht einschätzen. An der eigenen Spielweise aus den jüngsten Partien will er aber so oder so nichts ändern. (Andreas Daschner)