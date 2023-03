Brucker Panther gehen motiviert ins Horkheim-Spiel: „An der Meisterschaft schnuppern wir noch“

Von: Andreas Daschner

Hiergeblieben: Schon das Hinspiel gegen Heilbronn war umkämpft. © Peter Weber

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist für die Brucker Panther aus finanziellen Gründen zwar passé. Dennoch hat Coach Martin Wild mit noch große Ziele.

Fürstenfeldbruck – In den letzten drei Spielen der regulären Saison sollen sich die Panther zumindest einen Startplatz im DHB-Pokal krallen. „Und auch an der Meisterschaft schnuppern wir noch“, sagt der Übungsleiter. Erste Hürde auf dem Weg dort hin ist das Auswärtsspiel am Samstag, 20 Uhr, in Horkheim. Derzeit sind die Brucker Tabellenzweiter. Können sie diesen Platz halten, ist ihnen die Pokalteilnahme sicher. Allerdings lauert hinter den Panthern ein Quartett, das noch in Schlagweite ist: Kornwestheim liegt nur einen Zähler hinter dem TuS, bei Pfullingen und Leutershausen sind es drei Zähler und bei den Rhein-Neckar Löwen vier.

Ähnlich eng sieht es aber auch beim Blick nach oben aus. Dort steht Spitzenreiter Oppenweiler nur ein mageres Pünktchen vor den Panthern. Keine Wunder also, dass Wild durchaus noch Meisterschaftsträume hegt – obwohl nach wie vor nicht feststeht, ob die Panther als Erster oder Zweiter eine etwaige Aufstiegsrunde angehen werden. Ob es die Abläufe in der Mannschaft stört, dass der Aufstiegsverzicht nun öffentlich wurde, muss sich zeigen. Zumindest sagt Wild, dass die Spieler davon nicht komplett überrascht wurden. „Intern war das schon länger klar, dass wir uns die 2. Bundesliga nicht leisten können.“

Die bisherigen Duelle mit Horkheim waren immer knapp

Der Übungsleiter hofft deshalb, dass seine Spieler gegen Horkheim den Fokus finden und sich auf die Partie konzentrieren können. Den Gegner schätzt Wild jedenfalls so ein, dass die Panther all ihr Können aufbieten müssen, wenn sie gewinnen wollen. „Horkheim spielt eine herausragende Saison – auch wenn das zuletzt ergebnistechnisch nicht mehr immer zu sehen war“, sagt Wild. Auch bei den Niederlagen hätten die Baden-Württemberger immer starke Leistungen gezeigt.

Das belegen auch die jüngsten drei Begegnungen der Panther mit Horkheim. Die haben die Brucker zwar allesamt gewonnen. „Es war aber jedes Mal sehr knapp.“ Wenn es ein viertes Mal so läuft, wird das Wild aber kaum ärgern. (Andreas Daschner)