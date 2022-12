TuS-Youngster erfüllen Coach mit Stolz: Panther-Rumpftruppe gewinnt in Baden-Baden

Von: Andreas Daschner

Ein umkämpftes Spiel erlebten die Panther in Baden-Baden. (Symbolbild) © Peter Weber

Einen echten Nervenkrimi haben die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck in Baden-Baden hinter sich - mit dem besseren Ende für das Gäste-Team.

Fürstenfeldbruck – Seit zwölf Jahren ist Martin Wild Trainer, hat schon viele Siege erlebt. Es muss also schon außergewöhnlich sein, wenn er nach einem doppelten Punktgewinn sagt: „Dieser Sieg fühlt sich für mich ziemlich besonders an.“ Was das Besondere am 31:30 (14:17) in Baden-Baden war: Die Panther errangen den Sieg mit einer Rumpftruppe aus vornehmlich jungen Spielern.

„Ich bin heute echt stolz auf meine Jungs“, sagte Wild, der auf ein halbes Dutzend arrivierter Akteure verzichten musste. Doch für Spieler wie Felix Kerst, Sebastian Meinzer oder Ex-Profi Jonas Link sprangen dieses Mal Namen ein, die man in dieser Saison noch nicht so oft gehört hat – allen voran Marco Silvestri und Valentin Schell.

Brucker Youngster springen in die Bresche

Das Duo kam am Ende auf je fünf Tore. „Bislang waren die beiden noch nicht so richtig in der 3. Liga angekommen“, sagt Wild. „Dieses Mal haben sie ein Klassespiel gemacht.“ Vor allem die gute Wurfquote begeisterte den Übungsleiter. Aber auch andere Youngster wussten zu überzeugen.

Da war zum Beispiel Cedric Riesner, der sich in seinen 25 Minuten Einsatzzeit in der Abwehr aufrieb und vorne auch noch vier Tore erzielte. Oder Ole Schwagerus, der erstmals in dieser Saison in der zweiten Halbzeit durchspielte. Oder Florian Scheerer, der einmal mehr den Fels in der diesmal durchgehend defensiv ausgerichteten Abwehr gab. „Das ist fast schon zur Normalität geworden“, sagt Wild. „Dabei darf man aber nicht vergessen, dass er erst 18 Jahre alt und noch ein A-Jugendspieler ist.“

Taktik-Kniff verlangt TuS-Keepern konditionell alles ab

Auch der Coach hat sich für die Partie taktisch etwas einfallen lassen. Nicht nur, dass er dieses Mal komplett auf die gewohnte offensive 3-2-1-Abwehr verzichtete. Im Angriff setzte Wild über 60 Minuten auf einen siebten Feldspieler. Mit Folgen für die Keeper. „Es ist wohl das erste Mal, dass vor allem die Torhüter konditionell gefordert waren – durch das ständige Rein und Raus aus dem Tor“, berichtet Wild schmunzelnd. Ivan Bilic schnaufte in der Anfangsphase jedenfalls ganz schön. Als ihm die Luft ausging sprang dafür Routinier Michael Luderschmid mit einer Klasseleistung ein.

Und noch zwei Routiniers trugen ihr Scherflein zum Sieg bei: Yannick Engelmann findet zu seiner alten Form zurück und erzielte acht Tore. Und Johannes Stumpf biss trotz Wadenverletzung auf die Zähne und konnte vor allem in der zweiten Halbzeit wichtige Minuten spielen. „Man hat ihm schon angesehen, dass er nicht in Top-Verfassung agierte“, sagt Wild. Trotzdem war er durch seine Präsenz für die Mannschaft wichtig. (Andreas Daschner)