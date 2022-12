Vor Auswärtsfahrt nach Baden-Baden: Bei den Brucker Panthern schlägt das Verletzungspech zu

Von: Andreas Daschner

Augen zu und durch: Yannick Engelmann ist einer von nur drei Rückraumspielern, die den Panthern beim Rückrundenauftakt in Baden-Baden zur Verfügung stehen. © Peter Weber

Geschwächt geht der Herbstmeister aus Fürstenfeldbruck auf Reisen. In Baden-Baden stehen dem Panthercoach nur drei Rückraumspieler zur Verfügung.

Fürstenfeldbruck – Jetzt schlägt das Verletzungspech bei den Panthern voll zu. Bislang hatte Coach Martin Wild in dieser Saison die Qual der Wahl, wen er aufstellt. Doch zum Rückrunden-Auftakt am Samstag, 20 Uhr, in Baden-Baden wird es vor allem im Rückraum eng. „Die Lage hat sich zugespitzt“, sagt der Panthercoach.

Viele verletze und kranke Spieler auf einen Schlag

Als ob einer den Stecker gezogen hätte – so beschreibt Wild die plötzlichen Ausfälle beim Halbzeit-Meister, nachdem er wochenlang aus dem Vollen schöpfen konnte. Die meisten Blessuren hatten sich schon vor Wochenfrist bei der Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen angedeutet. Da hatten bereits Philipp Hlawatsch (Nasenbeinbruch) und Jonas Link (Adduktoren) gefehlt. Sebastian Meinzer und Johannes Stumpf mussten im Laufe der Partie passen. Beide fehlen am Samstag von Anfang an.

Dazu sind unter der Woche Torjäger Felix Kerst und Gianni Huber krank geworden. Lediglich bei Huber spricht Wild von einer „Resthoffnung, dass er in Baden-Baden auflaufen kann“. Die Konsequenz: Zwar stehen Wild immer noch vergleichsweise komfortable 14 Spieler für seinen Kader zur Verfügung. „Aber darunter sind sechs Kreisläufer und drei Torhüter.“ Im Rückraum und auf den Flügeln stellt sich die Mannschaft dagegen praktisch von selbst auf.

Martin Wild: „Das ist schon eine extreme Situation“

Manuel Riemschneider, Yannick Engelmann und Alexander Leindl sind die verbleibenden Akteure, die das Spiel von hinten raus machen sollen. Sollte Huber nicht fit werden, bleiben auf den Außen noch die beiden Youngster Marco Silvestri und Valentin Schell übrig. „Das ist schon eine extreme Situation“, sagt Wild – auf die er mit taktischen Neuerungen reagieren will. Wie die aussehen könnten, möchte er aber im Vorfeld nicht verraten.

Klar ist nur: Wegducken gilt nicht. „Ich sehe trotzdem eine Chance, dass wir das Spiel gewinnen – auch wenn die Favoritenrolle nicht so klar verteilt ist, wie es in der Tabelle aussieht“, sagt der Panthercoach. Baden-Baden sei für ihn die Überraschungsmannschaft der Saison, die zudem auf ein lautes Heim-Publikum bauen kann. Vor dieser Kulisse biete sich nun die Chance für die jungen Pantherspieler, sich für künftige Aufgaben aufzudrängen. (Andreas Daschner)