Überharter Gegner zeigt die Grenzen auf: Brucker Panther unterliegen Oppenweiler

Von: Andreas Daschner

So einiges zu besprechen hatte TuS-Trainer Martin Wild mit dem Schiedsrichtergespann. © Peter Weber

Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck haben das Spitzenspiel gegen Oppenweiler verloren - auch weil das Gästeteam an der Fairnessgrenze agierte.

Fürstenfeldbruck – Gästecoach Volker Blumenschön sprach von einem emotionalen Spiel seiner Mannschaft. Mit nur noch einem Spieltag vor dem Jahreswechsel kann man das getrost als die Untertreibung des Handballjahres 2022 bezeichnen. Mit einer überharten Gangart siegte der HC Oppenweiler klar mit 37:29 (16:14) gegen die Brucker TuS-Handballer. Die personell ohnehin geschwächten Panther verloren auch noch Johannes Stumpf nach einem üblen Foul.

Es war eine Schlüsselszene des Spiels: Nach rund fünf Minuten stieg Oppenweilers Tim Dahlhaus völlig überzogen gegen Stumpf ein, drückte den TuS-Rückraumspieler in der Luft am Oberkörper weg. Und das, obwohl bereits ein anderer Verteidiger Stumpf gestellt hatte. Die Folge: Der TuS-Routinier knallte unkontrolliert mit dem Kopf auf den Boden und blieb minutenlang benommen liegen. Später konnte er sich an die Szene nicht mehr erinnern – ebenso wie an andere Dinge des Tages. „Ihm geht es den Umständen entsprechend nicht gut“, sagte Panthertrainer Martin Wild nach dem Spiel. Es besteht Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Tobias Prestele kassiert Rot für Allerweltsfoul

Die beiden komplett überforderten Schiedsrichter Nicola Jaros und Felix Thrun ahndeten die völlig unnötige Aktion lediglich mit einer Zwei-Minuten-Strafe. Anders als zehn Minuten später bei der zweiten Schlüsselsituation. Auch da lagen sie komplett daneben, als die Tobias Prestele nach einem Allerweltsfoul die rote Karte unter die Nase hielten. „Das Verhältnis ist nicht in Ordnung, wenn man sieht, welche Linie die Schiedsrichter bis dahin gefahren sind“, sagte Wild nach der Partie um Diplomatie bemüht. Zwar sah später auch Oppenweilers Tim Düren noch eine (berechtigte) rote Karte. Der Schaden war da aber schon angerichtet.

„Bis zur Halbzeit konnten wir die Ausfälle von Stumpf und Prestele noch kompensieren, im weiteren Verlauf dann nicht mehr“, sagte der Panther-Trainer. Da seien die jungen Spieler an ihre Grenzen gekommen. Daran konnten auch die Routiniers Alexander Leindl (sieben Tore) und der dreimal erfolgreiche Mannschaftskapitän Yannick Engelmann nichts mehr ändern.

Martin Wild: „Das war nicht emotional, das war einfach drüber“

„Irgendwann gehen dir halt die Kräfte aus, wenn du nicht wechseln kannst“, sagte Engelmann, der die strittigen Situationen vorsichtig so beschrieb: „Aktionen, bei denen man gemerkt hat, dass viel Druck drin ist.“ Angesichts der Hektik durch die Verletzung und die Platzverweise hätte die Mannschaft es in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht, meinte Engelmann. Aber man habe den gegnerischen Torhüter zum Helden geschossen. „In der zweiten Halbzeit sind wir dann nicht ins Spiel gekommen.“

Wild ließ indessen Blumenschöns Kommentar eines emotionalen Spiels nicht unkommentiert stehen: „Das war nicht emotional, das war einfach drüber.“ (Andreas Daschner)