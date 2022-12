Bittere Note zum Ende des Jahres: Panther-Rumpftruppe zeigt Moral und verliert dennoch

Von: Andreas Daschner

Brucker Schlüsselspieler: Yannick Engelmann (in Schwarz). © Peter Weber

Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck haben nach ihrer Niederlage bei Leutershausen die Tabellenführung in der 3. Liga verloren.

Fürstenfeldbruck – Das Handballjahr 2022 endet für die Panther mit einer bitteren Note. Das letzte Spiel vor der Weihnachtspause ging in Leutershausen nach großem Kampf mit 31:33 (14:17) verloren. Zwar fielen nicht ganz so viele Spieler aus wie zunächst befürchtet. Der Aderlass war für einen Sieg aber dennoch zu groß.

Immerhin konnten Kapitän Yannick Engelmann und der junge Abwehrchef Florian Scheerer die Fahrt nach Baden-Württemberg doch antreten. Vor allem Engelmann nahm mit neun Toren eine Schlüsselrolle im Brucker Spiel ein. Die Niederlage konnte aber auch der Mannschaftsführer nicht verhindern. Dabei zeigten die Panther über weite Strecken ein tolles Spiel.

Martin Wild: „Die Jungs haben wacker gekämpft und alles gegeben“

„Die Jungs haben wacker gekämpft und alles gegeben“, sagte Coach Martin Wild. Bis zum Stand von 12:12 hielt die Brucker Rumpftruppe die Partie völlig offen – und wich dabei sogar vom Plan ab, früh mit einem siebten Feldspieler anzugreifen, um Kräfte zu sparen. „Es ist bei sechs gegen sechs gut gelaufen“, urteilte Wild.

Einer dürfte dafür recht dankbar gewesen sein: Torhüter Michael Luderschmid war diesmal Einzelkämpfer im Brucker Kasten. Weder Ivan Bilic noch Sebastian Allmendinger waren im Kader. Luderschmid hätte ein beständiger Wechsel mit einem siebten Feldspieler viel Kraft gekostet. Ganz blieb ihm das aber dennoch nicht erspart.

Denn als die Brucker nach dem 12:12 verpassten, selbst in Führung zu gehen, und stattdessen bei zwei Unterzahlsituationen in Rückstand gerieten, baute Wild doch auf den siebten Mann. Rein optisch mit Erfolg. Nur der Lohn blieb aus. Zwar erarbeiteten sich die Panther gleich eine ganze Reihe guter Möglichkeiten. „Aber wir haben sieben, acht freie Würfe liegen lassen, sind immer wieder am starken Torhüter gescheitert“, sagt Wild.

Zum Ende hin geht den Panthern die Puste aus

Und so ging es mit einem 14:17-Rückstand in die Pause. Zurück aus dieser, taten sich die Panther dann zusehends schwerer. „Das war aber abzusehen“, sagte Wild. Seine drei verbliebenen Rückraumspieler Engelmann, Alexander Leindl und Manuel Riemschneider mussten praktisch durchspielen. Nur Kreisläufer Cedric Riesner sorgte ab und an für ein wenig Entlastung auf der für ihn ungewohnten Position.

Die Panther hatten zusehend Probleme, sich Chancen zu erarbeiten. „Der Kräfteverschleiß war einfach zu groß, die Jungs machten zu viele Fehler“, sagt Wild. Ein Vorwurf soll das aber nicht sein. „Die Mannschaft hat Moral bewiesen und braucht nicht allzu enttäuscht zu sein.“ (Andreas Daschner)