Panther mit stumpfen Krallen: Dem TuS Fürstenfeldbruck fehlen in Kornwestheim Mut und Leidenschaft

Von: Andreas Daschner

Im Hinspiel sah es noch anders aus: Da überrannten Sebastian Meinzer (schwarzes Trikot) und Co. das Team aus Kornwestheim. © Peter Weber

Eine bittere Niederlage mussten die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck beim Meisterschafts-Konkurrenten Kornwestheim hinnehmen.

Fürstenfeldbruck – Wo sind Feuer und Leidenschaft hin? Diese Frage dürften sich die Pantherfans gestellt haben, die die 29:36 (13:17)-Pleite der Brucker TuS-Handballer in Kornwestheim verfolgt haben. Zwar erwischten die Hausherren einen echten Sahnetag. Brucks Coach Martin Wild war am Ende dennoch angefressen.

Kornwestheim zeigte eine bestechende Form. Deren Trainer Alexander Schurr sprach gar von der besten Saisonleistung. Und auch Wild konnte „unterschreiben, dass sie ein Bombenspiel gemacht haben.“ Aber: „Man kann in Kornwestheim verlieren – es geht um das Wie“, sagte Wild weiter. „Wir haben unsere Leistung nicht auf die Platte gebracht.“

TuS-Trainer Martin Wild: „Der Gegner war uns immer einen Schritt voraus“

Schon bei der vorausgegangenen Niederlage gegen Balingen hatte irgendwie das Feuer gefehlt. Nicht umsonst hatte Balingens Trainer Micha Thiemann diebisch gefreut, dass seine Mannschaft es geschafft hatte, den gefürchteten Brucker Pantherkäfig – die Hölle des Südens – weitgehend ruhigzustellen. Die Panther gaben da allerdings auch schon wenig Anlass für überschwängliche Euphorie unter den Zuschauern. Daran schlossen sie nun in Kornwestheim an.

„Der Gegner war uns immer einen Schritt voraus“, hat Wild beobachtet. „Nach vorne waren wir nicht mutig genug, in der Rückwärtsbewegung waren wir zu zögerlich.“ Bis zum Spielstand von 9:10 konnten die Panther das Ergebnis dennoch knapp gestalten. Doch dann ging es dahin. Zur Pause lagen sie bereits mit vier Toren in Rückstand. Deutlich zu viel, wie der Coach befand.

Dementsprechend war der Ton in der Kabine ein anderer als sonst, wie Wild berichtet. „Ich habe an die Mannschaft appelliert“, sagt er. Zwar sei in der Truppe durchaus individuelle Qualität vorhanden. „Aber von der leben wir normalerweise nicht.“ Von Wille und Einsatzbereitschaft hingegen schon. Und beides hat die Mannschaft nach Wilds Ansicht komplett vermissen lassen – mit den für alle sichtbaren Folgen. „Das sind unsere Grundtugenden, und ohne die geht es nicht.“

In der Offensive fehlt den Panthern oft der Mut zum Abschluss

Angesichts der starken Hausherren blieb der Appell dieses Mal aber wirkungslos. Zu abgezockt spielten die Baden-Württemberger ihre Führung nach Hause – zumal die Panther einmal mehr ihre Probleme beim Abschluss hatten. Nach einigen vergebenen Chancen schlich sich das offenbar auch wieder in die Köpfe ein. „Wir waren oft in Wurfposition und haben dann doch noch einen weiteren Pass auf einen gedeckten Spieler gespielt“, sagt Wild.

An eine Aufholjagd war so nicht zu denken. Nun nimmt Wild seine Mannschaft aber in den kommenden Spielen in die Pflicht. „So möchte ich nicht mehr auftreten, ich erwarte eine Trotzreaktion“, sagte er. Dass die Brucker nach dem 39:31 im Hinspiel wenigstens den besseren direkten Vergleich gegen Kornwestheim haben, war kein Trost. (Andreas Daschner)