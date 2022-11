TuS Fürstenfeldbruck: Panther finden keine Mittel gegen starke Pforzheim-Abwehr

Von: Andreas Daschner

Neuer Panther-Chef: Yannick Engelmann (schwarzes Trikot) hat nach dem Abstieg des TuS Fürstenfeldbruck aus der 2. Bundesliga das Ruder übernommen. © Peter Weber

Jetzt hat es auch die Panther erwischt: In Pforzheim kassierten die Brucker TuS-Handballer die erste Auswärtsniederlage der Saison.

Fürstenfeldbruck – Bis Samstag hatte Coach Martin Wild kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft ausgemacht. Nach dem 28:34 (13:18) in Pforzheim sagte er: „Dieses Mal war es anders.“

Wilds Pantherrudel fand zu keinem Zeitpunkt so recht ins Spiel. Vor allem gegen die gefürchtete Pforzheimer Defensive wollte die Brucker Angriffsmaschinerie nicht so recht zum Laufen kommen. „Wir haben weder gegen die offensive 3-2-1 Abwehr Mittel gefunden, noch gegen die defensivere 6-0-Abwehr“, sagte Wild. Seine Spieler hätten im Angriff unkonzentriert gewirkt, so der Übungsleiter. „Warum auch immer.“

TuS-Coach Martin Wild: „Wir haben keinen Zugriff bekommen“

Aber auch die eigenen Defensivbemühungen waren an diesem Abend nicht gewohnt souverän. „Wir haben keinen Zugriff bekommen“, sagt Wild. Drei-, viermal stellte der Übungsleiter im Laufe der Partie die Defensivformation um – erfolglos. Seine Truppe konnte die Pforzheimer nur allzu oft nicht stoppen. Auch vier Torhüterwechsel blieben wirkungslos: von Michael Luderschmid zu Ivan Bilic zu Sebastian Allmendinger und wieder zurück zu Luderschmid. „Dass ich die Torhüter so oft ausgewechselt habe, spricht ja auch eine gewisse Sprache“, sagte Wild. Weder Abwehr- noch Torhüterleistung waren auf dem gewohnten Niveau.

All das machte sich schon früh im Spiel bemerkbar. Und so dauerte es nicht lange, bis die Brucker einen deutlichen 4:9-Rückstand vor der Brust hatten. Und diesem Fünf-Tore-Defizit liefen die Panther dann auch bis zur Pause hinterher. Immerhin: Nach dem Seitenwechsel konnte Wild seiner Mannschaft Moral attestieren. „Sie haben sich nicht hängern lassen“, sagte er. „Sie wollten.“ Aber sie konnten nur in bedingtem Rahmen. Zum Teil fanden Kapitän Yannick Engelmann und Co. zwar in ihr berühmt-berüchtigtes Tempospiel. Phasenweise entdeckten sie die Lücken in der Pforzheimer Abwehr und kamen zum Abschluss.

Erstes Auswärtsniederlage der Saison

Und zeitweise konnten sie den Rückstand auch auf zwei Tore verringern. Dass es für eine Wende an diesem in weiten Teilen verkorksten Abend reichen könnte, dieses Gefühl wollte sich irgendwie trotzdem nicht einstellen. „Mehr war heute einfach nicht drin“, konstatierte Wild. Zu groß war die Hypothek des deutlichen Pausenrückstands.

Und so traten die Brucker im sechsten Auswärtsspiel dieser Saison erstmals die Heimreise ohne Zählbares im Gepäck an. Am Status als Klassenprimus ändert das aber nichts. Da die Panther vor diesem Spieltag bereits vier Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz hatten, konnten sie die Tabellenführung trotz der Niederlage weiter verteidigen. (Andreas Daschner)