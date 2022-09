Auswärts beim HC Oppenweiler: Brucker Panther wollen dem Top-Favoriten ein Bein stellen

Von: Andreas Daschner

Im Oppenweiler Klammergriff: Die Brucker kennen ihren Gegner gut. Hier bekommt Philipp Hlawatsch (in Schwarz) deren Defensivverhalten zu spüren. © Peter Weber

Beim Auswärtsspiel gegen Liga-Favorit HC Oppenweiler sehen sich die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck nicht in der Außenseiterrolle.

Fürstenfeldbruck – Voll in die Offensive geht der HC Oppenweiler vor dem Duell mit den Panthern. In spätestens drei Jahren wolle man die 2. Bundesliga aufmischen, heißt es von den Baden-Württembergern. Große Töne, von denen sich Panthercoach Martin Wild vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 20 Uhr, aber nicht einschüchtern lässt. „Für viele ist Oppenweiler am Samstag der Favorit“, sagt Wild. „Ich erwarte dagegen ein völlig offenes Spiel.“ Grund für den Optimismus sind die bisherigen Duelle mit den Baden-Württembergern. „In der Vergangenheit haben wir es in den meisten Fällen geschafft, Oppenweiler unser Spiel aufzudrücken.“

Allerdings findet die Partie dieses Mal unter anderen Vorzeichen statt. Denn Oppenweiler gibt sich nicht nur verbal offensiv, sondern hat auch personell stark aufgerüstet. Die fünf Neuzugänge Tim Dahlhaus (Bietigheim), Martin Schmiedt (Hildesheim), Alexander Schmid (Pfullingen), Daniel Schliedermann (Willstätt) und Marc Godon (Hannover) bringen allesamt jede Menge Qualität mit. Das weiß natürlich auch Wild. „Oppenweiler ist nicht ohne Grund so offensiv“, sagt der Panthercoach, der dem Führungsstab in Oppenweiler gute Arbeit attestiert.

TuS-Trainer Martin Wild über Oppenweiler: „Der Kader ist richtig gut

„Der Kader ist richtig gut, die Abwehr und die Torhüter sind das Prunkstück.“ Das zeigte auch der erste Spieltag, als Oppenweiler gegen die Reserve der Rhein Neckar Löwen gerade einmal 20 Gegentore kassiert hatte. Diese Qualitäten haben natürlich ihren Preis. In der Szene munkelt man, dass der HC seinen Etat auf 300 000 Euro verdreifacht hätte. Zahlen, von denen man in Bruck nur träumen kann.

Auf der anderen Seite ist die finanzielle Überlegenheit des Gegners Motivationsspritze genug für die Panther. Wild hat schon kurz nach dem Auftaktsieg gegen Baden-Baden ein „gewisses Kribbeln“ bei sich und seiner Mannschaft verspürt. „Wir hatten eine gute Trainingswoche“, sagt der Übungsleiter. Außerdem habe man ein paar Schwachpunkte in der starken Abwehr der Baden-Württemberger gesehen, die man nun versuchen wird auszunutzen. Angehen kann Wild diese Mission mit dem Kader, der Rimpar im Pokal und Baden-Baden geschlagen hat. (Andreas Daschner)