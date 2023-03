Zwischen Meisterschaft und Abschiedsfeier: Letztes Heimspiel der Saison für die Brucker Panther

Von: Andreas Daschner

Noch einmal richtig zupacken will Yannick Engelmann (schwarzes Trikot) am Samstag in seinem letzten Heimspiel für die Brucker Panther. © Peter Weber

Nur noch zwei Spieltage stehen vor den Panthern. An eine beschauliche Sommerpause denkt bei den Brucker TuS-Handballern aber noch keiner.

Fürstenfeldbruck – Im Hintergrund wird kräftig an der Mannschaft für die kommende Spielzeit gewerkelt. Und dann gibt es ja noch die sportlichen Ziele: Quali für den DHB-Pokal (zum Greifen nahe) und Meisterschaft (mit Schützenhilfe möglich). Um die zu erreichen, muss am Samstagabend, 19.30 Uhr, im letzten Heimspiel der Saison ein Sieg gegen Pforzheim her.

„Pforzheim ist die maximale schwere Aufgabe zu diesem Zeitpunkt“, sagt Panthercoach Martin Wild. Die Baden-Württemberger sind nach Ansicht des Übungsleiters „die formstärkste Mannschaft der Liga“. Und die Pforzheimer sind oft auf den Punkt fit – so in der vergangenen Spielzeit, als sie erst im Relegationsfinale an Potsdam gescheitert sind.

Das werden die Panther auf keinen Fall erreichen. Denn nachdem bereits klar war, dass sich die Brucker den Aufstieg finanziell nicht leisten können, verzichten sie auch auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Abteilungsleiter Michael Schneck. Aber der Aufwand für Spieler, Trainer und Betreuer sei einfach zu hoch in der 2. Bundesliga.

Wittelsbacherhalle ist nicht zweitligatauglich

Dazu kommt, dass die Halle auf Vordermann gebracht werden müsste. Denn die neuen Statuten der HBL sehen vor, dass der Hallenboden nur Handballlinien tragen darf. Dazu müssen eine LED-Werbewand und ein elektronischer Buzzer für Auszeiten vorhanden sein. All das fehlt in der Wittelsbacher Halle und würde Investitionen nötig machen, „die wir in dieser Höhe aktuell nicht finanzieren könnten“, so Schneck.

Und so werden die Panther auch in der kommenden Saison 3. Liga spielen – und zwar mit einem veränderten Gesicht der Mannschaft. Zu den bereits bekannten Abgängen von Julian Prause (ging bereits während der Saison), Yannick Engelmann, Alexander Leindl und Michael Luderschmid gesellt sich nun auch noch eine echte Identifikationsfigur: Gianni Huber begann bereits als 13-Jähriger beim TuS mit dem Handball und arbeitete sich von der D-Jugend bis zur ersten Mannschaft hoch – mit dem Höhepunkt 2. Bundesliga vor zwei Jahren. Er und die übrigen Abgänge werden am Samstag gebührend verabschiedet – inklusive Barbetrieb der Panther und Abschiedsfeier in der Halle nach dem Spiel.

Panther präsentieren zwei Neuzugänge

Für die Abgänge von Leindl und Kapitän Engelmann steht indessen schon Ersatz auf der Matte: Die Panther haben Benedikt Kellner und Han Völker verpflichtet. Mit Kellner ist den Bruckern – wie schon im Vorjahr mit Jonas Link – ein äußerst erfahrener Rückraumspieler ins Netz gegangen. Der 24-jährige ehemalige Ismaninger trainierte als 17-Jähriger schon mal bei den Panthern mit, ehe es ihn in die Ferne zog. Nach zwei Jahren in Coburg und fünf in Erlangen kann Kellner nun auf die Expertise aus 34 Zweitliga- und 89 Erstligaspielen verweisen.

Linkshänder Völker kennt den Pantherkäfig auch schon – und zwar als Gästespieler. Er ist derzeit noch bei Ligakonkurrent Baden-Baden unter Vertrag. Völker, der sowohl im rechten Rückraum als auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann, zieht es beruflich nach München. Wild bezeichnet ihn als „interessanten und ehrgeizigen Jungen mit viel Entwicklungspotenzial“. (Andreas Daschner)