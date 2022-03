Corona-Nachwehen wiegen schwer: Ersatzgeschwächte Panther fahren als Außenseiter nach Konstanz

Von: Andreas Daschner

Im Hinspiel behielten die Konstanzer die Oberhand. Und auch am Samstag ist der TuS nur Außenseiter. © Peter Weber

Erster gegen Dritter. Das klingt nach einem engen Spiel. Bei den Panthern schiebt man die Rolle des Favoriten vor der Partie in Konstanz aber zu den Gastgebern.

Fürstenfeldbruck – „Die beiden Mannschaften gehen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ins Spiel“, sagt Brucks Coach Martin Wild. In der Tat: Während Konstanz wohl auf einen weitgehend kompletten Kader zurückgreifen kann, sind bei den Brucker TuS-Handballern noch immer die Nachwehen des Corona-Ausbruchs zu spüren. „Ganz aktuell sind zwei neue Fälle dazu gekommen“, sagte Wild nach dem Training am Donnerstag. Von den davor Infizierten seien zwar rund ein halbes Dutzend wieder zurück. Dennoch fallen nach wie vor vier Spieler mit einem positiven PCR-Test aus.

Von den anderen hätten einige noch gar nicht trainiert, eine Handvoll sei noch längst nicht bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit, so Wild. „Eine Verlegung des Spiels würde unter diesen Umständen sicher Sinn ergeben“, meint der Übungsleiter. Doch dem steht einiges entgegen. Zum einen sieht die Spielordnung eine Absage erst bei sechs Coronafällen in einer Mannschaft vor. „Zum anderen wird es dann auch mit dem Spielplan eng“, sagt Wild. Schon die Nachholpartie gegen Neuhausen muss an einem Wochentag nach dem regulären Spielplan rein gequetscht werden. Die Partie wurde für Dienstag, 15. März, neu angesetzt.

Mit dünnem Kader gegen das Konstanzer Tempospiel

Für das Spiel in Konstanz gilt laut Wild daher wohl: „Augen zu und durch.“ Ein Sieg sei aber in weite Ferne gerutscht, so der Brucker Übungsleiter. Mit ersatzgeschwächtem Kader und zudem längst nicht komplett fitten Spielern werde es gegen das hohe Tempo der Konstanzer doppelt schwer.

Bei der Frage, wer konkret ausfällt, will sich Wild nicht zu tief in die Karten schauen lassen. „Wir haben einige Baustellen, auf denen wir improvisieren müssen“, sagt er lediglich. Außerdem müsse man schauen, wie lange die Kräfte reichen. Trotzdem wollen die Panther die Punkte nicht kampflos an den Bodensee schicken. „Wir werden alles dran setzen, um unsere letzte Chance auf die Aufstiegsrunde zu wahren“, sagt Wild. „Die Favoritenrolle ist unter diesen Umständen aber bei Konstanz.“ (Andreas Daschner)