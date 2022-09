HCD Gröbenzell: Heimauftakt in der Brucker Wittelsbacher Halle gegen Haunstetten

Teilen

Durchbeißen will sich die HCD-Offensive um Sandra Putzke (blaues Trikot) gegen Haunstetten. Ausweichort in Fürstenfeldbruck Haunstetten hat Auftakt verpatzt © Peter Weber

Zum ersten Höhenpunkt in der neuen Saison empfängt der Drittligist HCD Gröbenzell am Samstagabend, 18.15 Uhr, den TSV Haunstetten.

Gröbenzell – Allerdings nicht wie gewohnt in der Wildmooshalle, sondern in der Brucker Wittelsbacherhalle, der Heimat der Brucker Panther. Der Grund der Heimspielverlegung in die Kreisstadt ist das 100-jährige Jubiläumsfest des Gröbenzeller Trachtenvereins Almfrieden. Er hat die Wildmooshalle bereits langfristig reserviert, nachdem seine Feier wegen Corona zweimal verlegt werden musste.

„Wir hatten eine Spielverlegung überlegt“, sagt HCD-Präsident Rüdiger Hoch. „Aber nachdem wir eine Woche später spielfrei sind, hätten wir 14 Tage kein Spiel.“ Kurzzeitig habe man auch ein Spiel unter der Woche in Erwägung gezogen. Letztendlich habe der HCD aber nach der Möglichkeit gesucht, das Spiel am geplanten Spieltag in einer anderen Halle auszutragen. „Natürlich ist dabei die Halle des TuS die erste Wahl. Wir sind sehr dankbar, dass wir in eine uns bereits sehr gewohnte Halle ausweichen können und bedanken uns bei den Handballkollegen vom TuS, die uns an diesem Spieltag tatkräftig unterstützen und der Stadt Fürstenfeldbruck.“

Haunstetten hat seinen Saisonauftakt überraschend verpatzt

Der TSV Haunstetten, der seinen Saisonauftakt völlig unerwartet gegen die HSG Würm-Mitte mit 22:29 verpatzte – man sprach sogar von einem Debakel im Lager der Haunstettener – ist auf Wiedergutmachung aus. „Ich denke, es wird auch diesmal wieder ein Spiel Spitz auf Knopf, das erst in der Schlussphase entschieden wird“, sagt HCD-Coach Stefan Weidinger in Erinnerung an die Begegnungen aus der vergangenen Saison.

Die überraschende Niederlage von Haunstetten zum Auftakt werde die Aufgabe für den HCD nicht einfacher machen. „Man kennt ja die Geschichte vom angeschlagenen Boxer“, so Weidinger, der einen konzentrierten und kämpferischen Gast erwartet. (Dieter Metzler)