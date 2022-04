Auftakt zu kuriosem Restprogramm: HCD Gröbenzell hat drei Heimspiele in sechs Tagen

Teilen

Trainer Stefan Weidinger schwört sein Team auf die letzten Saisonspiele ein. © Peter Weber

Die Handball-Frauen des HCD Gröbenzell stehen am Wochenende zweimal auf der Platte: Erst gegen Haunstetten, dann gegen Erlangen.

Gröbenzell – Das Nachholspitzenspiel des HCD Gröbenzell am Freitagabend, 20 Uhr, in der Wildmooshalle gegen den TSV Haun-stetten bildet den Auftakt zu einem Saisonendspurt, den es in der Geschichte des HCD so noch nicht gegeben hat: Drei Heimspiele werden innerhalb von nur sechs Tagen ausgetragen. Keine 24 Stunden nach dem Derby gegen Haunstetten steht die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger erneut in der Wildmooshalle und empfängt zum regulären letzten Saisonspiel den HC Erlangen (Anwurf 18.15 Uhr). Anschließend folgt in der Woche darauf noch die Nachholbegegnung am Mittwochabend gegen den TSV Wolfschlugen (20 Uhr). Göppingen hat derweil die für nächsten Samstag geplante Partie kampflos abgeschenkt. Auch wenn der HCD auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga verzichtet hat, so möchten die Gröbis am Ende der Saison trotzdem ganz oben stehen. „Wir wollen Platz eins“, postet der Verein auf Facebook.

Für Coach Weidinger war Haunstetten von Saisonbeginn an der Topfavorit. Gleichwohl hat seine Mannschaft im Hinspiel eine Partie auf Augenhöhe abgeliefert. Doch trotz Führung drei Minuten vor Ende ging das Spiel noch unglücklich verloren. „Diesmal wird es allerdings ein ganz anderes Spiel“, glaubt Weidinger. Mit Patricia Horner steht diesmal die stärkste Spielerin der Gäste im Kader, die im Hinspiel fehlte. Trotzdem sagt der HCD-Trainer: „Wir sind gut vorbereitet und können noch alles erreichen.“ Man wolle die knappe Hinspielniederlage wettmachen. „Ich denke, es wird ein Spiel Spitz auf Knopf, Kleinigkeiten werden die Begegnung entscheiden.“

Auch am Samstag gegen Erlangen erwartet der HCD-Trainer ein schweres Spiel, zumal den Gröbis das Derby vom Abend zuvor noch in den Knochen stecken wird. „Da müssen wir durch“, meinte Weidinger. Ein Trainerwechsel in Erlangen hat gefruchtet und die Mannschaft hat sich gefangen. „Natürlich werden wir nicht so frisch sein und es wird sicherlich kein schönes Spiel“, so Weidinger, „Aber ich traue meiner Mannschaft zu, zu punkten.“ (Dieter Metzler)