Abwehr soll Spitzenplatz verteidigen: Der HCD Gröbenzell empfängt den TuS Steißlingen

Der Daumen zeigt nach oben: Die HCD-Frauen befinden sich derzeit in starker Verfassung – findet auch Trainer Stefan Weidinger (rechts). © Peter Weber

Das Ziel des HCD Gröbenzell heißt 2. Bundesliga. Auf dem Weg dahin müssen sie aber erst einmal den TuS Steißlingen schlagen.

Gröbenzell – Die Hanbdallerinnen des HCD verfolgen weiter das Ziel Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Am Samstagabend wollen sie in der Wildmooshalle (Anwurf 18.15 Uhr) gegen den Tabellensechsten TuS Steißlingen den nächsten Schritt in diese Richtung machen. Doch sie sind gewarnt. Das Hinspiel (29:32) war eine der zwei bisherigen Gröbenzeller Niederlagen. Dafür will sich die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger nun revanchieren und zugleich die Tabellenspitzeverteidigen.

„Im Hinspiel war vor allem unsere Abwehr die Achillesferse. Vor allem die Kreisläuferin von Steißlingen bekamen wir nie in den Griff“, erinnert sich Weidinger zurück. Inzwischen hätten sich die Gröbis aber weiterentwickelt. „Wir wissen, was wir damals verkehrt gemacht haben, und das wird uns diesmal nicht passieren“, so der Cheftrainer, der trotzdem Respekt vor den Gästen hat. „Steißlingen ist ein guter Aufsteiger, dennoch wollen wir das Spiel natürlich unbedingt gewinnen.“

HCD-Coach Stefan Weidinger: „Wir haben uns etwas einfallen lassen“

Die Taktik dazu: Aus einer kompakten 6:0-Abwehr agieren. „Wir werden einerseits auf das Angriffsspiel der Steißlinger reagieren, dabei aber nicht blind abwehren, sondern wir haben uns auch etwas einfallen lassen, wie wir den Gegner vor Probleme stellen können.“ Kaltstellen müssen die Gröbis vor allem Jennifer Grathwohl und Alina Bauer, die beiden torgefährlichen Kreisläuferinnen der Gäste, sowie Rückraumspielerin Kim Espinosa, die beidhändig treffsicher ist.

Wieder mit dabei ist Co-Trainer Harald Fischer. Die Kader-Situation bleibt dagegen angespannt. Auf einige Stammkräfte muss das Trainergespann weiterhin verzichten. Diesmal fehlt auch mit Torhüterin Theresa Bauer ein wichtiger Rückhalt. Doch mit der 32-jährigen Laura Cuperus, die Weidinger seinerzeit vom ASV Dachau mit an den Gröbenbach brachte, und mit HCD-Eigengewächs Antonia Thurner steht gleich doppelter Ersatz bereit. (Dieter Metzler)