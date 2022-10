HCD Gröbenzell zu Gast bei der HSG Würm-Mitte: Der Derby-Gegner ist in bestechender Form

Von: Dieter Metzler

Teilen

Alles im Griff hatte der HCD Gröbenzell (in Blau) im letzten Duell mit der HSG Würm-Mitte. © Peter Weber

Eine schwierige Aufgabe erwartet den HCD Gröbenzell am Samstagabend. Dann geht es zum Derby bei den Wildkatzen der HSG Würm-Mitte.

Gröbenzell – Zwar liegt die Landkreis-Grenze zwischen beiden Vereinen. Trotzdem geht das Samstagsspiel des HCD Gröbenzell gegen die HSG Würm-Mitte in der Würm-Arena (Adalbert-Stifter-Platz in Gräfelfing, Anwurf 17.30 Uhr) als Derby durch. Und das nicht nur wegen der räumlichen Nähe der Teams. „Ja, die Mannschaften kennen sich gut“, sagt HCD-Trainer Stefan Weidinger zum Derbycharakter der Partie. Seit vielen Jahren pflegt man freundschaftliche Beziehungen. Weidinger hofft auch auf zahlreiche Unterstützung der Gröbenzeller Fangemeinde.

Im September des vergangenen Jahres kehrten die Gröbenzellerinnen mit einem ungefährdeten 29:20-Erfolg aus Gräfelfing zurück an den Gröbenbach. Und im Rückspiel wurde die Freundschaft für 60 Minuten außer Kraft gesetzt und die Gäste gar mit einem 30:12-Sieg in der Wildmooshalle, vor kurzem in Paul-Barth-Halle umbenannt, überrollt.

Wildkatzen sind stark in Saison gestartet

Die Wildkatzen – so nennen sich die HSG-Frauen – sind mit einem überraschenden Sieg in Haunstetten in die neue Saison gestartet und leisteten zuletzt gegen Wolfschlugen lange Zeit erbitterten Widerstand, als sie nur mit einem Tor Unterschied verloren. „Würm-Mitte hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr stark verbessert“, sagt Weidinger. Aber auch der HCD muss sich nicht verstecken. Das Team hat in den ersten fünf Saisonspielen gute Leistungen gezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Allensbach ließen die Gröbis, angeführt von einer starken Saskia Putzke, ihr Können aufblitzen.

Die Vorbereitung auf das Derby verlief nach Aussage von Weidinger allerdings recht schwierig, da der Kader krankheitsbedingt doch sehr ausgedünnt war. Inwieweit sich das auf die Aufstellung am Samstagabend auswirkt, kann Weidinger nicht sagen. So wird wohl erst kurz vor Spielbeginn feststehen, wer dem Trainer zur Verfügung stehen wird. (Dieter Metzler)