Spitzenreiter empfängt Schlusslicht: HCD Gröbenzell ist klarer Favorit gegen die HSG Leinfelden

Von: Dieter Metzler

Sie wird fehlen: Kirsten Walter (in Blau) fällt mit einer Schulterverletzung bis Jahresende aus. © Peter Weber

Eine vermeintlich einfache Aufgabe wartet am Samstag auf die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenzell. Doch der Trainer warnt.

Gröbenzell – Nach dem knappen 26:25-Sieg über den TuS Steißlingen, hatte der HCD Gröbenzell zwei Wochen Zeit, um sich auf die nächste Aufgabe in der 3. Liga vorzubereiten. Der Tabelle nach ist der HCD als Tabellenführer der haushohe Favorit, wenn die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger heute Abend, 18.15 Uhr, das bis dato sieglose Liga-Schlusslicht HSG Leinfelden-Echterdingen in der Paul-Barth-Halle empfängt. Alles andere als ein klarer Sieg dürfte eine kleine Überraschung sein.

Die zweiwöchige Spielpause tue nach einem aufreibenden Spiel wie gegen Steißlingen schon mal ganz gut, meint der HCD-Trainer. „So ein spielfreies Wochenende ist auch Balsam für Körper und Geist.“ Die Befürchtung, dass die Pause die Mannschaft aus dem Rhythmus bringen könnte, hat Weidinger jedenfalls nicht. Trotzdem warnt Weidinger: „Wir müssen unsere Leistung immer abrufen, sonst kriegen wir mit jedem Gegner Probleme. Auch wenn sich Leinfelden bisher noch nicht von seiner besten Seite zeigen konnte.“

Kirsten Walter fällt bis Jahresende aus

Wohl verzichten müssen wird der HCD am Samstag auf die zuletzt starke Jana Epple, die die ganze Woche über krank war. Noch schlimmer hat es Kirsten Walter erwischt. Sie fällt für den Rest des Jahres mit einer Schulterverletzung aus. „Auch wenn wir einen breiten Kader haben, trifft uns ihr Ausfall auch deshalb noch, weil sie unser emotionaler Leader ist“, sagt Weidinger.

Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg hat turbulente Zeiten hinter sich. Vor einem Monat trennte sich die HSG nach einem Spielerinnenvotum von ihrem Meistertrainer Günter Düring. Vorausgegangen war mit der 17:42-Pleite in Haunstetten ein regelrechter Offenbarungseid. Die harsche Kritik von Düring an seiner Mannschaft ließen sich die Spielerinnen allerdings nicht gefallen. Als Interimslösung übernahm Herrentrainer Julian Schwab die Mannschaft. Er wird auch am Samstag in Gröbenzell am Spielfeldrand die Kommandos geben. (Dieter Metzler)