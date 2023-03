Vorgezogenes Endspiel: Der HCD Gröbenzell empfängt seinen ärgsten Verfolger Wolfschlugen

Von: Dieter Metzler

Einschwören aufs Spitzenspiel: Die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenzell wollen an die starke Leistung aus dem hinspiel gegen Wolfschlugen anknüpfen. © Dieter Metzler

Mehr Spitzenspiel geht nicht. Tabellenführer HCD Gröbenzell kann gegen den Zweiten TSV Wolfschlugen den Einzug in die Playoffs fix machen.

Gröbenzell – Am Samstagabend, 18.15 Uhr, kommt es in der Paul-Barth-Halle in Gröbenzell zum absoluten Topspiel in der 3. Liga: Vier Spieltage vor dem Saisonende empfängt der Tabellenführer und Meister der vergangenen Saison HCD Gröbenzell mit dem TSV Wolfschlugen den seinen ärgsten Verfolger. Das Duell ist ein vorgezogenes Endspiel um die Meisterschaft.

„Nach dem Spiel weiß man, wer die Nase vorn hat“, meint auch HCD-Trainer Stefan Weidinger. „Wenn wir gewinnen, haben wir die Aufstiegs-Playoffs sicher. Dazu fehlt uns ein Punkt. Wenn wir verlieren, müssen wir diesen Punkt in den restlichen drei Spielen einfahren. Aber wir wollen natürlich Erster werden, um unseren Meistertitel aus dem vergangenen Saison zugleich erfolgreich zu verteidigen.“

Bittere Nachricht: Sabrina Lipp fällt für den Rest der Saison aus

Im Hinspiel im Oktober hatte sich der HCD mit einem 35:27-Sieg die Tabellenführung vom bis dahin ungeschlagenen TSV Wolfschlugen zurückgeholt. Ausschlagendend für den damals unerwartet deutlichen Auswärtssieg waren eine mit sieben Toren überragende Lisa Salvermoser und eine bärenstarke zweite Halbzeit der gesamten Weidinger-Mannschaft.

Vor dem Spitzenspiel am Samstag muss der HCD eine bittere Nachricht verdauen: Er muss auf Sabrina Lipp verzichten. Für die 20-Jährige ist die Saison vorzeitig beendet, weil sie sich die Hand gebrochen hat. Ansonsten kann Coach Weidinger aus dem Vollen schöpfen.

Hexabanner-Mädels sinnen auf Revanche für Hinspielniederlage

Wolfschlugen hätte eigentlich vergangenes Wochenende gegen Göppingen II spielen müssen, doch die Begegnung wurde abgesagt, weil zwei Göppinger Spielerinnen an Lehrgängen der Jugendnationalmannschaft teilnahmen. Wolfschlugens Trainer Marco Melo bedauerte die Absage, da er gehofft hatte, dass es nach dem Sieg gegen Haunstetten im wöchentlichen Rhythmus weitergehen würde.

Das Selbstvertrauen, das die Mannschaft zuvor beim Heimsieg über Haunstetten getankt hat, wollen die Hexabanner-Mädels nun aber ins Spiel gegen die Gröbis mitnehmen. Zudem sinnen sie nach der deutlichen Hinspielniederlage auf Revanche. Zumindest wollen sie die Gröbis so lange wie möglich ärgern, heißt es auf ihrer Homepage. (Dieter Metzler)