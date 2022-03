Arbeitssieg statt Offensive-Gala: HCD-Gröbenzell gewinnt beim TuS Metzingen II

Kampf um jeden Ball: Das erwartete die HCD-Spielerinnen in Metzingen. © Peter Weber

Einen hart erkämpften Arbeitssieg feierten die Handballerinnen des HCD Gröbenzell beim TuS Metzingen II.

Gröbenzell – Bevor für den HCD Gröbenzell die Saison mit vier Nachholspielen vor eigenem Publikum zu Ende geht, mussten die Gröbis zum letzten Auswärtsspiel beim TuS Metzingen II reisen. Der Tabellenletzte von der schwäbischen Alb erwies sich diesmal zwar als hartnäckiger als noch im Hinspiel – damals spielten die Gröbis die Gäste mit 40:18 an die Wand. Diesmal wehrte sich das Ligaschlusslicht zumindest 30 Minuten lang nach Kräften. Doch am Ende wurde es wieder ein standesgemäßer 32:24 (11:13)-Sieg für den HCD.

Trotz angespannter Kadersituation war die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger mit dem Ziel aufgebrochen, unbedingt zwei Punkte mitzunehmen, um sich zum einen eine gute Ausgangsbasis für die letzten vier Heimspiele zu verschaffen und zum anderen die 28:30-Niederlage gegen Allensbach endgültig abzuhaken. Bis zur Halbzeitpause konnte sich keine der beiden Drittligisten vor der mageren Zuschauerkulisse von 50 Besuchern einen nennenswerten Vorsprung herauswerfen. Zwar konnte sich der HCD anfangs mal eine Zwei-Tore-Führung erspielen, aber die Metzinger Tussies, wie sie sich selbst nennen, blieben dran und ließen sich nicht abschütteln. Im Gegenteil: Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es für die Gröbis nach 30 Minuten in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang lief es dann wieder besser beim HCD. Die Mannschaft glich aus und zog bis acht Minuten vor Schluss auf 27:21 davon. Den Sieg ließen sich die Gröbis nun nicht mehr entreißen. „Es war ein Arbeitssieg“, meinte Weidinger nach der Schlusssirene. „Wir haben etwas gebraucht, um in unseren Rhythmus zu kommen.“ Weiter geht es für die Gröbis schon am Freitagabend, wenn der Tabellenzweite aus Haunstetten in der Wildmooshalle (Anwurf 20 Uhr) antritt. Keine 24 Stunden später steht das Weidinger-Team erneut in der Halle. Dann ist der HC Erlangen zu Gast in Gröbenzell. (Dieter Metzler)