Der HCD Gröbenzell startet mit Kantersieg gegen Göppingens Resreve in die neue Saison

Handball 3. Liga

Von Dieter Metzler schließen

Einen grandiosen Start feierte der HCD Gröbenzell am Sonntagabend zum Auftakt der Saison bei der Bundesliga-Reserve des TPSG Frisch Auf Göppingen.

Gröbenzell – Schon frühzeitig wurde der Süd-Drittliga-Meister der vergangenen Saison seiner Favoritenrolle gerecht und überrollte regelrecht die Gastgeber. Am Ende siegten die Gröbis mit 35:22-Toren (18:9) und setzten sich an die Spitze. In der Form muss sich auch der Nachbar TSV Haunstetten am kommenden Samstag in der Wildmosshalle warm anziehen.

Abgesehen von einem vergebenen Siebenmeter entzündeten die Gröbis ein wahres Feuerwerk. Nach zehn Minuten führte der HCD mit 8:3-Toren. Die Gastgeber sahen sich zu einem Timeout gezwungen, um sich neu zu orientieren. Doch der HCD ließ sich in seinem Sturmlauf nicht aus dem Konzept bringen und baute seinen Vorsprung erschreckend leicht aus. Mit einer souveränen 18:9-Führung ging es nach 30 Minuten in die Halbzeit.

HCD-Trainer Stefan Weidinger: „Nach zehn Minuten lief es bei uns“

Auch angesichts des klaren Vorsprungs ließen die Gröbis in den zweiten 30 Minuten weder Engagement noch Konzentration vermissen, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern spulten unerbittlich ihr schnelles Spiel nach vorne ab gegen einen Gegner, der nicht mithalten konnte. „Göppingen ist sicherlich nicht mit der Mannschaft zu vergleichen, die im vergangenen Jahr Fünfter wurde“, relativiert Trainer Stefan Weidinger das Ergebnis ein wenig, ohne aber die Leistung seines Teams schmälern zu wollen. „Nach zehn Minuten lief es bei uns. Wir waren konsequent im Abschluss und hatten eine starke Abwehr. Hervorzuheben ist Jana Epple im Angriff“, erhielt die HCD-Spielerin eine Extra-Lob von Weidinger.

Trainer Harald Fischer sprach nach der Begegnung von einer sehr konzentriert und engagiert auftretenden Gröbenzeller Mannschaft. „Uns ist gegen ein junges Gastgeber-Team ohne Bundesliga-Verstärkung ein guter Saisonstart gelungen. Wir haben in der Halle einen guten Eindruck hinterlassen und freuen uns nun auf die nächste Aufgabe am kommenden Samstag in der Wildmooshalle, wenn Haunstetten kommt.“ Mit neun Toren war Jana Epple die erfolgreiche Werferin, gefolgt von Kirsten Walter und Saskia Putzke, die jeweils fünfmal trafen. (Dieter Metzler)